All inclusive-ferien ødelagt af skud og eksplosioner

To danske børnefamilier var nær kommet hjem med granatchok, da de i 2019 var på charterferie på Kreta fra 6.-14. juli til en pris på 66.882 kroner.

De fire voksne og fem børn havde glædet sig til otte dage med all inclusive og havudsigt på hotellet Louis Creta Princess i Maleme på den græske solskinsø.

Men oplevelsen blev ødelagt, fordi der få hundrede meter fra hotellet var en 'aktiv militærkaserne, som medførte utryghed og terrorfrygt', som det hedder i Pakkerejse-Ankenævnets sagsfremstilling fra april.

Her kan man også læse de mails, der blev sendt mellem de danske familier og rejsearrangøren Apollo, og som endte i et krav om kompensation på 13.500 kroner.

Eksplosioner var højere end kanonslag

'Hotellet er beliggende ved siden af kaserne/flyvevåben. Der er ca. 600 meter i afstand. Kasernen er aktiv og med landingsbane, der vender ind mod hotellet. Der holder flere militærfly', skriver familierne i en mail til Apollo.

'Den ene aften hører vi i skumringen fra poolbaren ved hotelområdet adskillige skud fra et let maskingevær samt skud fra flere semiautomatiske rifler. Herunder bygeild. Det kom fra området omkring kasernen. Vores børn blev ængstelige og hensat til frygten for terror'.

Klageren fortæller også, at vedkommende under en løbetur tilfældigvis kom forbi soldater, der var på øvelse.

'Jeg kunne derfor berolige med, at det med stor sikkerhed var skud fra en militærøvelse'.

'En anden morgen hørtes to større eksplosioner fra området. Højere end kanonslag. Formentlig i øvelses øjemed'.

I hotelbeskrivelsen fra Apollo fremgår det ingen steder, at Louis Creta Princess ligger i tæt beliggenhed af en aktiv militærkasserne.

'Vi havde aldrig booket ferie hertil, hvis det havde fremgået af jeres beskrivelse'.

I klagen til Pakkerejse-Ankenævnet gør de to familier også gældende, at den lokale strand er en rullestensstrand. I Apollos rejsebeskrivelse lokkes der ellers med, at 'hotellet er beliggende direkte ved en småstensstrand'.

Derudover er klager utilfreds med, at all inclusive udløb ved middag på rejsens sidste dag, selv om flyet til Danmark først afgik klokken 22.00.

Får kompensation

I en mail til de to familier takker Apollo disse for at gøre opmærksom på forholdet omkring den aktive militærbase, ligesom rejseselskabet lægger sig fladt ned og erkender, at der rigtignok er tale om en rullestensstrand.

'Det får vi naturligvis ændret i beskrivelsen på vores hjemmeside', skriver selskabet.

Apollo valgte at udbetale en kompensation til familien på 1500 kroner, men efter at sagen har været i Pakkerejse-Ankenævnet, er selskabet blevet pålagt at betale 4900 kroner yderligere til klageren.

Det sker, fordi Pakkerejse-Ankenævnet i en kendelse, der er afsagt 30. april 2020, giver de to familier medhold i både forholdene omkring den aktive militærbase, rullestensstranden og all inclusive-ophøret.

