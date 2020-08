All you can fly: Her kan de flyve ubegrænset resten af året

Mindst otte kinesiske flyselskaber forsøger sig under coronakrisen med såkaldte 'all you can fly'-produkter for at få passagerer i deres fly

Luftfarten rundt omkring i verden har så småt rystet det første enorme coronachok af sig og forsøger at få lidt vind under vingerne igen.

I Kina er 80 procent af kapaciteten nu tilbage, og ved årets udgang forventes omkring 92 procent af den udbudte kapacitet på det kinesiske indenrigsmarked at være tilbage. Det oplyser Standby.

Der er bare ét problem: Der mangler passagerer. Mange sæder står simpelthen tomme. Det forsøger flere kinesiske flyselskaber nu at finde en løsning på.

Flyv lige så tosset du vil

Løsningen hedder 'all you can fly'. Bl.a. har China Southern Airlines netop lanceret deres 'Fly Happily'-produkt, hvor man kan rejse ubegrænset med selskabet i hele Kina for 3699 kinesiske yuan, svarende til 3350 danske kroner. Der skal betales en afgift på 50 yuan per strækning, og flyvningerne skal finde sted mellem 26. august og 6. januar, skriver Standby.

Tilsvarende tilbud er siden juni måned blevet lanceret af otte kinesiske flyselskaber. China Eastern Airlines oplyser, at de indtil videre har solgt 100.000 af deres rundrejsepas, 'Fly as you wish', skriver Reuters.

Indtil videre forekommer 'all you can fly'-produkterne kun i Kina.