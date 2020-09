Alle har råd: Udlejer italiensk ø

Skulle pandemien blusse op i efteråret, tilbyder Airbnb flere lejemål, der er velegnede til at isolere sig fra omverdenen, men samtidig få lidt flere solskinstimer end det danske vejr tilbyder.

Et af dem er Valle Falconera. Det er en 50 hektar stor ø placeret ud for Cavallino-Treporti i Venedigbugten. På øen er ét hus - en rustik og rosafarvet bondegård med syv soveværelser og tre badeværelser. Her er der plads til 16 gæster.

Det lyder eksklusivt, men du behøver ikke sprænge pengeskabet for at få råd.

Allierer du dig med 15 venner, kan I leje hele molevitten for 4838 kroner pr. overnatning. Det er 302 kroner pr. mand for én nat.

Billedgalleri 1 af 6 Valle Falconera er en 50 hektar stor ø placeret ud for Cavallino-Treporti i Venedigbugten. Foto: Airbnb 2 af 6 På luftfotos kan man se, at øen er rig på natur og med masser af plads. Foto: Airbnb 3 af 6 Der er syv soveværelser og plads til i alt 16 overnattende gæster. Foto: Airbnb 4 af 6 Gården har et stort spiserum, som eksempelvis kan bruges til fest. Foto: Airbnb 5 af 6 Sarzetto-familien fanger fisk og skaldyr i øens laguner. Foto: Airbnb 6 af 6 Det kræver en otte minutter lang sejltur fra Cavallino-Treporti at komme ud til øen. Foto: Airbnb

Bedstemors gamle gård

Airbnb-vært er Anna Sarzetto, der for et par år siden satte sig for, at hun ville lave sin bedstemors gamle hjem om til en udlejningsbolig. Det skriver Daily Mail.

- Vi begyndte at leje øen ud for tre år siden, siger Anna Sarzetto og fortæller, at en del af indtjeningen går til at redde øen mod tidevand og stigende vandstande.

- De fleste af vores gæster kommer fra Nordeuropa og Italien, men vi har haft besøgende fra alle steder i verden.

På øen dyrker Anna Sarzetto artiskokker og tomater, som gæster er velkommen til at bruge i gårdkøkkenet. Der er også østers og bistader med frisk honning.

En anden attraktion på Valle Falconera er lyserøde flamingoer, som ofte kan spottes i de omkringliggende farvande

Sejltur på otte minutter

Anna Sarzetto lader til at have gjort et godt arbejde med at forvandle bedstemoderens gård til feriebolig. På Airbnb har stedet en bedømmelse på 4,93 ud af 5 stjerner.

'Wunderschön', skriver en gæst ved navn Ralf, mens en anden bruger, Elise, beskriver sit ophold på øen som ’magisk’.

For at komme til øen skal man på en otte minutter lang sejltur fra Cavallino-Treporti.

