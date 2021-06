Alle vil til Grækenland: Rejseselskab nødt til at indsætte ekstra fly

Efterspørgslen er så massiv, at både rejseselskaber og lufthavne har svært ved at følge med

Der bliver løbet stærkt hos de danske rejseselskaber i disse dage.

Normalt har de omkring et halvt år til at sælge sommerferiens rejser til udlandet. I år har de haft fem-seks uger.

Især én destination ser ud til at have vundet danskernes gunst i år, og det er Grækenland, fortæller Mikkel Hansen, kommunikationschef i TUI, til Ekstra Bladet.

Efterspørgslen er så stor, at TUI netop har indsat fire ekstra afgange til Kreta og Rhodos.

- Det er en decideret ketchupeffekt og føles næsten som om, at alle vil afsted.

- Samtidig melder Rhodos Lufthavn, at der ikke er flere landingstider til de populære ugedage at rejse i. Så det begynder at blive presset med at få lov til at indsætte ekstra kapacitet, selv om efterspørgslen er der til det.

Folk sidder i kø

Mikkel Hansen fortæller, at TUI fredag morgen har haft dobbelt så mange besøgende på sin hjemmeside sammenlignet med fredag morgen i sidste uge.

- Der er kø på telefonlinjerne.

Også et andet af Danmarks store rejseselskaber, Apollo, oplever et boom i den danske rejselyst.

I sidste uge kunne salgsdirektør Glenn Bisgaard fortælle, at selskabet på få uger har øget antallet af solgte rejser med 300 procent.

Hos Apollo er det ligeledes de græske øer, der trækker i danskerne.

- Der er ingen tvivl om, at danskerne savner Middelhavet. I de sidste par uger har salgstakten nået nye højder, og det er gået så stærkt, at vi også har måttet ansætte flere nye kolleger for at kunne følge med. På nuværende tidspunkt ser vi faktisk en jævn stigning fra dag til dag, lød det fra Glenn Bisgaard i en pressemeddelelse.