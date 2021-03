Alt udsolgt: Færgebilletter revet væk

Eneste mulighed for at komme til Anholt i påsken er at flyve, men det er en dyr løsning

Hvis du har planer om at koble af og nyde en velfortjent ferie på Anholt i påsken, så kommer du til at punge ud.

Du kommer nemlig ikke til at tage færgen fra Grenaa, da den er total udsolgt.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Mandag indsatte selskabet bag Grenaa-Anholt Færgen ellers to ekstra afgange i påsken for at imødekomme den store efterspørgsel, men efter få minutter var alle 164 billetter revet væk.

- Vildt nok, at den var udsolgt på 30 sekunder, skriver en bruger i kommentarsporet på selskabets Facebook-opslag.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Dansk naturkort: Denne kommune har den værste natur

Begrænset kapacitet

Nu sidder håbefulde danskere tilbage med én mulighed for at komme til Anholt i påsken, nemlig at hoppe på en flyver, hvilket er omkring fem gange så dyrt.

Øboere i oprør: Raser mod flyselskab

De kan ærgre sig over, at der ikke er plads til lige så mange passagerer ombord på færgen som normalt. Grenaa-Anholt Færgen har nemlig plads til 244 passagerer, men på grund af corona er kapaciteten skåret ned til en sjettedel - 41 passagerer.

- Jeg synes jo, man bør sætte passagerantallet op eller lave flere afgange, siger sommerhusejeren Kim Reinhardt til TV 2 Østjylland.

Også en stor del af de cirka 140 indbyggere på Anholt ærgrer sig formentlig.

Turisme er nemlig Anholts primære erhverv, men på grund af de begrænsede muligheder for at krydse Kattegat vil mange af øens 300-400 sommerhuse stå tomme i påsken.

Slutningen af maj: Nu har nordmændene fået svar