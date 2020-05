Alternativet: 'Indfør stop for krydstogtskibe’

Ville København være et bedre sted uden krydstogtskibe?

Ja, lyder svaret, hvis man spørger Franciska Rosenkilde, der er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Alternativet. I et debatindlæg i Politiken går hun til angreb på krydstogtindustrien.

- Lad os indføre et stop for krydstogtskibe. Byen (altså København, red.) har ikke brug for turister, der gør pitstop i byen for at købe dyre tasker på Strøget og tage det obligatoriske billede af Den Lille Havfrue, skriver Franciska Rosenkilde i debatindlægget.

Alternativet-borgmesteren foreslår i samme ombæring, at Danmarks hovedstad sætter foden ned over for turistbusser og nyt hotelbyggeri i Indre By.

Se også: Alternativet vil gøre kollektiv trafik 30 procent billigere

En milliardforretning

Det er blandt andet hensyn til miljø og klima samt frygt for overturisme, som man kender det fra Venedig og Barcelona, der får Franciska Rosenkilde til at tage kampen op mod de udskældte krydstogtskibe, forklarer hun:

- Det er et politisk ansvar, hvilken turistby København skal være. Om København skal byde på tyske julemarkeder og partybusser, eller om man i stedet prioriterer sanselig bynatur, byvandringer og cykelture samt en mangfoldig musik- og teaterscene.

Krydstogtbranchen bliver ofte kritiseret for at være årsag til massiv miljø- og luftforurening samt for tvivlsomme arbejdsvilkår. De kritiske røster er ikke blevet færre under coronakrisen, hvor en lang række skibe er blevet sat i karantæne med alvorligt syge passagerer.

I år skulle 348 krydstogtskibe have sat mere end én million turister i land i København.

Ifølge CruiseCopenhagen, som er forankret i Wonderful Copenhagen, repræsenterer krydstogtbranchen i Danmark en direkte omsætning på 1,25 milliarder kroner, ligesom den holder 2400 fuldtidsansatte i beskæftigelse.

Se også: 3400 personer er fanget på virusramt skib