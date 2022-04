Alvorlige sikkerhedproblemer: EU sortlister flyselskaber

Rusland er blevet pålagt en række restriktioner som følge af landets invasion i Ukraine.

Blandt sanktionerne er, at russiske flyselskaber ikke må operere i luftrummet over EU.

Det er imidlertid ikke blevet efterlevet, hvorfor EU nu har sortlistet 21 russiske flyselskaber på grund af 'alvorlige sikkerhedsproblemer', lyder det.

Det skriver erhvervsmediet Finans med henvisning til CNN.

I midten af marts måned underskrev Ruslands præsident, Vladimir Putin, en lov, som tillader de russiske flyselskaber at beslaglægge europæiske og amerikanske passagerfly.

Fly, som flyselskaberne hidtil har leaset.

Således har det været muligt for de russiske flyselskaber fortsat at operere i EUs luftrum, og på den måde har de omgået sanktionerne.

Til gengæld har sanktionerne haft den konsekvens, at der ikke er kommet essentielle reservedele til vedligeholdelse af flyene ind over den russiske grænse.

Det er netop derfor, at EU nu mener, at der er tale om alvorlige sikkerhedsproblemer på de pågældende fly.

Risiko for misligholdte fly

Finans har talt med Jacob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, om EUs ageren i sagen.

Han vurderer, at der er god grund til at betvivle flyenes sikkerhed.

- Man ved, at russerne ikke har adgang til nye reservedele, men er nødt til at tage brugte dele fra fly, som de parkerer på jorden. Derfor er det logisk, at man kigger på sikkerheden og siger, det her er vi simpelthen nødt til at stoppe, siger Jacob Pedersen til Finans.

Jacob Pedersen uddyber, at det er normal procedure at tjekke sikkerhedstilstanden på fly på daglig basis, sådan at man hurtigt kan reagere, hvis der eventuelt er reservedele, som skal udskiftes, eller anden form for slitage.

Derfor anser han det som en nødvendighed for EU at sortliste flyene, da man på den måde håndhæver både sanktioner og de gældende sikkerhedsprotokoller.