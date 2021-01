Amerikansk lufthavn væltet af tronen som verdens største

Der er sket et magtskifte i den interne strid mellem lufthavne om at kunne kalde sig verdens største målt på passagerantal.

I 22 år har listen været toppet af Atlanta Airport i USA. Men ikke mere. En æra er slut, og nu skal man til det sydlige Kina for at finde nummer et.

Her ligger millionbyen Guangzhou, og det var altså dennes lufthavn, Guangzhou Airport, der havde flest passagerer i det forgangne år.

Hugger fra naboby

Førstepladsen kan dog meget vel være til låns, for inden coronapandemien var den kinesiske lufthavn ikke engang i top ti over verdens største lufthavne. Ja, faktisk var den kun tredjestørst i Kina.

Guangzhou Airport er sluppet nådigt fra krisen i international luftfart med en passagertilbagegang på 40 procent i forhold til 2019. Det er selvfølgelig en stor nedgang, men ingenting i forhold til hvor meget andre lufthavne bløder.

Til sammenligningen havde Atlanta Airport et fald på 60 procent, mens lufthavnen i nabobyen Hongkong - der også er blandt verdens største - gik tilbage med 88 procent.

Ifølge Check-in tyder meget på, at Guangzhou har snuppet en del kunder fra Hongkong, da der er begrænset køretid mellem de to lufthavne.

Guangzhou Airport havde 43,8 millioner passagerer i 2020, hvilket var 900.000 flere end Atlanta Airport på andenpladsen.

