Amerikansk mand idømt fængsel: Kaldte mørk stewardesse for 'slave'

En 36-årig amerikaner er blevet idømt to måneders fængsel for racistiske ytringer samt dødstrusler om bord på et fly til Fort Lauderdale

'Neger-kælling' og 'slave'.

Den slags racicstiske ytringer måtte en Spirit Airlines-stewardesse lægge ører til fra en passager ved navn Michael Minko på et fly fra Newark til Fort Lauderdale tilbage i juli måned.

Her mere end et halvt år senere er retfærdigheden heldigvis sket fyldest, og den 36-årige amerikanske passager fra Florida blev i sidste uge idømt en to måneder lang fængselsstraf.

Det skriver Miami Herald.

Det var ikke kun de nedrige vendinger omkring stewardessens ophav, Michael Minko fik smidt omkring sig på flyet. Han sendte også dødstrusler afsted mod stewardessen samt de øvrige passagerer, hvilket fik flypersonalet til at lænke ham fast til flysædet med plastik-håndjern.

Truede med at sprænge flyet luften

Ifølge retsdokumenterne, som det amerikanske medie har fået indsigt i, havde en medpassager, der sad på sædet ved siden af den nu fængslede amerikaner, set Minko tage angstmedicinen Xanax samt drikke en halv flaske bourbon i løbet af den første times flyvning.

Da den omtalte medpassager sagde, at Minko ikke burde drikke mere, begyndte han at råbe og skrige, at han var syg og ville af flyet.

Derefter truede han med at sprænge flyet i luften, og da stewardessen med initialerne B.B bad ham om at give hende flasken med bourbon, begyndte de racistiske ytringer altså. Derudover begyndte han ifølge retsdokumenterne at slå på sædet foran sig samt på vinduet ved siden af.

Det tog angiveligt fire voksne mænd at få fastholdt Minko og låse ham fast til sædet.

Udover den to måneder lange fængselsstraf blev Minko også idømt to års prøvetid samt behandling på et misbrugscenter.

