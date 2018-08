Amerikansk medie hylder 'Danmarks bedste strande'

- Alle, der planlægger at rejse til en af Danamrks bemærkelsesværdige strande, kan godt smide alle deres tanker om tropiske fugle eller eksotiske drinke til siden.

Sådan indleder den amerikanske journalist Kay Xander Mellish sin lange artikel om Danmarks strande på CNN's hjemmeside.

Trods den lidt pessimistiske indledning bruger journalisten, der - ifølge Standby.dk - er bosiddende i Danmark, det meste af spaltepladsen på at hylde de danske strande, som hun karakteriserer som 'lige så åbne og minimalistiske som dansk design'.

Artiklen har fået overskriften 'Best beaches in Denmark', og strande i det nordsjællandske samt strande langs den jyske vesterhavskyst er nævnt i hyldesten.

CNN påpeger dog, at rejsende til Danmark skal vide, at den danske badesæson er kort, og at de fleste strande derfor kun har livreddere i en kort periode.

Den Danske Riviera

Hornbæk Strand er den første, der bliver nævnt i artiklen, som af CNN bliver kaldt for den 'største og mest besøgte strand i Den Danske Riviera'.

Også stranden i Rørvig samt Lynæs i Nordsjælland får rosende ord i CNN's artikel, hvor journalisten også henviser til en række badehoteller, rejsende kan benytte sig af, hvis de rejser til de nordsjællandske kanter.

I den forbindelse nævner Kay Xander Mellish den populære tv-serie 'Badehotellet', som hun sammenligner med den engelske tv-serie 'Downtown Abbey'.

Amagerkanerne og københavnerne kan også godt se frem til at få CNN-læsere på besøg, for både Amager Strandpark og Islands Brygge bliver hyldet for at være to af de mest populære badesteder i sommermånederne.

Den jyske vestkyst hitter

Rejsende til Jylland kan ifølge CNN med rette bevæge sig til den jyske vestkyst, hvor Søndervig Strand ligger helt i toppen.

Det samme gør Blåvandshug samt Rømø, som, journalisten gør læserne opmærksomme på, har en nudiststrand.

Derudover bliver stranden ved Grenen i Skagen hyldet, som CNN dog påpeger er 'kendt for sin markante tomhed og stilhed uden for højsæsonen'.

Du kan læse hele CNN's hyldest til de danske strande her.

