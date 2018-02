Amerikansk medie storroser otte danske hoteller

New York Times er så imponerede over otte hoteller i København, at de opfordrer deres læsere til at tage en tur til Danmark

- Danske designere er kendt for at nogle de mest ikoniske møbleringer i den moderne æra.

Sådan lyder introen i en artikel på New York Times' hjemmeside, hvor det anerkendte amerikanske medie bruger spaltepladsen til at hylde hele otte danske hoteller.

New York Times roser endvidere de tre danske designere Louis Poulsen, Arne Jacobsen og Hans Wegner i artiklen og påpeger, at designernes minimalistiske stil og dets fine, rene linjer stadig er i live på de omtalte hoteller, hvilket gør en rejse til Danmark hele turen værd for de amerikanerne, der vil holde ferie med stil.

De otte hoteller, som det amerikanske medie hylder ligger alle i København. Se New York Times' liste herunder:

Nobis Hotel er det første hotel, som bliver anbefalet hos New York Times. Vesterbro-hotellet bliver især hyldet for dets 'Nobis Suite', som det amerikanske medie kalder for 'hotellets højdepunkt', hvor designets detaljer er nøje overvejet.

Hotellet er designet af den svenske arkitekt Gert Wingardh og har tidligere været lokaler tilhørende Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, men blev i 2008 omdannet til et luksushotel, hvor det kan koste helt op til 25.000 kroner for en enkelt overnatning.

Se også: På størrelse med en tennisbane: Her er verdens mindste beboede ø

Hotel Alexandra ligger ligesom Nobis Hotel på Vesterbro, og bliver af New York Times hyldet for dets moderne danske stil, som er inspireret af 1960'erne og 70'erne.

Det amerikanske medie er især begejstret over hotellets øverste etage, hvor hvert enkelt værelse er indrettet som en hyldest til bestemte danske designere.

- At bo her er at fordybe sig i Pantons dristige, farverige og futuristiske verden, skriver det amerikanske medie og henviser til den suite, som er indrettet til ære for den danske designer Verner Panton, som var en af de mest toneangivende designere i Europa i 1960'erne.

Hotel Sanders i indre København bliver af New York Times rost for dets unikke stil, hvor den tidligere balletdanser Alexander Kølpin har indrettet de 54 værelser på samme måde som et teater.

Hotellet bliver rost for sammensætningen af dansk træ, italiensk marmor og moderne kunstværker, som udmønter sig i en koloni-lignende stil på en moderne måde.

Et værelse på hotellet koster cirka mellem 2.000-20.000 kroner.

Se også: Norsk mand glemte konen på hotellet: 'Der er grænser for, hvad man gider at slæbe på'

Vipp Hotel i København (og Sverige) bliver hyldet for sin hyggelige indretning, som, New York Times mener, snarere virker som en skrå-vægget hytte end et hotelværelse.

Det er især det faktum, at værelserne har pejs og sit helt eget bibliotek, som New York Times er imponerede over.

Thekrane i Nordhavn bliver hyldet for dets unikke stil, der består i, at hotellet er en gammel kran, der ligger ud til havet.

Hotellet udbyder kun ét enkelt værelse, men til gengæld får man også sin helt egen elbil til rådighed under opholdet, hvis man bestiller luksusværelset, der koster omkring 18.000 kroner pr. nat.

Hotel SP34 i indre København bliver rost af New York Times for dets moderne stil i det område, som det amerikanske medie kalder 'Københavns latiner-kvarter'.

Derudover er mediet imponeret over udsigten til Christiansborg og hotelværelsernes 'varme toner'. Det koster mellem 900-4500 at overnatte på Hotel SP34.

Se også: Ubehagelig hotel-overraskelse: Mand fandt mus under dynen

Radisson Blu Hotel ligger på Vesterbro og på Amager og bliver beskrevet som 'Danmarks første skyskraber' og 'verdens første designer-hotel' af New York Times, som er meget imponerede over, hvordan hotellet formår at fastholde dets Arne Jacobsen-stil.

Radisson Blu Hotel åbnede i 1960, og det koster omkring 2.000 kroner pr. nat at overnatte på hotellet.

Nimb Hotel ved Tivoli bliver fremhævet for dets unikke stil med en sammensætning af både antikke og moderne kunstværker.

Hotellet er inspireret af grundlæggeren Vilhelm Nimb og hans kærlighed for at underholde, og derfor er der fri udsigt ud over Tivoli. Prisen pr. nat ligger mellem 2000-22.000 kroner.

Se også: Norsk hotelgæst i kæmpe brøler: Faldt i søvn med vandet løbende