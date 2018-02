Amerikansk våben-mani: Så mange blev fanget med en ladt pistol i håndbagagen i 2017

Hvis man tænker på, at USA er det land i verden, der har flest skydevåben i privateje, så kommer det måske ikke som en kæmpe overraskelse, at den amerikanske transportmyndighed 'TSA' sidste år fandt hele 3957 skydevåben i flyrejsendes håndbagage.

Ikke desto mindre er fundet en stigning på knap 17 procent i forhold til 2016, hvor TSA 'kun' fandt 3391 skydevåben. Det skriver den amerikanske myndighed i en ny rapport.

Ud af af de 3957 skydevåben, TSA fandt i 2017, var intet mindre end 3324 - hele 84 procent - af pistolerne ladt, hvilket igen måske ikke er komplet overraskende, når man tager i betragtning, at USA - ifølge en undersøgelse fra 2014 - oplever masseskydninger 11 gange hyppigere end gennemsnittet blandt andre højt udviklede lande.

I alt blev 198 forskellige typer våben i 2017 gemt i forsøget på at få dem med om bord på flyet. På billedet kan man blandt andet se en kniv gemt i Dove-beholder og en kniv-læbestift. Foto: TSA

Seksdoblet siden 2005

Selvom vi danskere måske ikke umiddelbart kan se fordelen i at pakke et våben med på ferien, så viser TSA's rapport, at amerikanerne ikke har det på samme måde.

I hvert fald er antallet af fundne våben i håndbagagen ifølge rapporten seksdoblet siden 2005, hvor den amerikanske myndighed blot snuppede 660 våben fra rejsende passagerer i USA's føderale lufthavne.

Selvom FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet i 2012 opgjorde, at der i USA var hele 88 skydevåben for hver 100 indbyggere, så viser flere undersøgelser, at antallet af privatejede våben i landet i 2016 var på sit laveste niveau i 40 år.

Men på trods af at færre amerikanerne køber våben, så viser statistikker altså også - ifølge The Guardian -, at de amerikanere, der køber våben, køber flere end nogensinde. Det betyder, at en amerikansk våbenejer i gennemsnit er i besiddelse af hele otte skydevåben, og at halvdelen af alle privatejede våben tilhører blot tre procent af befolkningen.

Granater, kastestjerner og strømpistoler

Ifølge TSA's rapport rejste cirka 771 millioner passagerer gennem de 440 føderale amerikanske lufthavne i 2017, hvilket er mere end 2 millioner rejsende om dagen. Fundet af 3957 skydevåben betyder dermed, at den amerikanske myndighed fandt 76,1 våben om ugen eller godt 10,8 våben om dagen i sikkerhedskontrollene.

Højdespringeren i våbenfund på en måned blev Hurtsfield-Jackson Atlanta International Airport, hvor TSA fandt hele 31 våben i løbet af august 2017.

Udover skydevåben fik den amerikanske myndighed stoppet rejsende i besiddelse af andre spøjse genstande såsom håndgranater, knive, sværd, kastestjerner og strømpistoler.

I USA har passagerer lov til at rejse med våben indenrigs, hvis man udfylder en erklæring, har våbentilladelse og man pakker pistolen uladt ned i sin indtjekkede kuffert - man må ikke have den med i håndbagagen.

Den amerikanske myndighed oplevede - ud over de flere tusinde våben - også flere tilfælde, hvor rejsende havde pakket granater i håndbagagen. Foto: TSA

I disse 10 amerikanske lufthavne blev der fundet flest skydevåben: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport: 245 (Ladt: 222) Dallas/Fort Worth International: 211 (Ladt: 165) George Bush Intercontinental Airport - Houston: 142 (Ladt: 124) Denver International: 118 (Ladt: 102) Phoenix Sky Harbor International: 115 (Ladt: 109) Tampa International: 97 (Ladt: 90) Orlando International Airport: 94 (Ladt: 82) Dallas Love Field: 93 (Ladt: 81) Nashville International: 89 (Ladt: 71) Seattle–Tacoma International Airport: 75 (Ladt: 60)

