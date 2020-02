Amsterdam forbyder gruppeture i Red Ligth District

Hvis man fremover vil se det kendte Red Light District i Amsterdam, så bliver det på egen hånd.

De lokale myndigheder i Amsterdam har forbudt guidede ture, som tager store grupper af mennesker gennem gaderne med de kendte vinduer, hvor halvnøgne kvinder poserer og viser dagens tilbud.

Forbuddet blev annonceret torsdag og er det seneste forsøg på at adressere overturisme samt at beskytte sex-arbejderne i kvarteret, som er en magnet for larmende gæster. Det skriver AP News.

- Sex-arbejderne bliver regelmæssigt misbrugt og fotograferet uden at de har givet deres samtykke til turgrupperne, skriver myndighederne i en udtalelse.

- Det er respektløst at behandle sex-arbejderne som en turistattraktion, siger Amsterdams stedfortrædende borgmester, Victor Everhardt.

Må stadig gerne være i distriktet

Ifølge AP må gruppeturene stadig gerne være i distriktet, så længe at guiderne overholder de nye restriktioner, og de ikke går forbi vinduerne på deres rute. Forbuddet træder i kraft i april.

Omkring 115 guidede ture går igennem distriktet hver dag. Myndighederne siger, at en undersøgelse har vist, at det høje antal af gæster er generende for mere end halvdelen af beboerne og forretningerne i området.

- At forbyde disse gruppeture vil hjælpe med at forebygge forstyrrelser for beboerne og forretningerne, siger Victor Everhardt.

Amsterdam har i mange år lidt under, at for mange turister oversvømmer byens centrum.