Amsterdam træt af stive englændere: Bliv nu hjemme

Den hollandske hovedstad er atter åben for turister, men det er ikke alle, som er lige begejstrede for de mange udenlandske besøgende

Ved første øjekast synes Amsterdam måske som en hæmningsløs by, der rummer det meste, herunder red light district og fri adgang til cannabis. Til trods for rummeligheden er stive englændere dog ikke en af de ting, som Amsterdam gider at stå model til længere.

Efter den hollandske regering udfasede en lang række restriktioner i april, er turisterne igen strømmet ind, og heriblandt har tørstige englændere gjort sig særligt bemærket. Det har fået byen til at opfordre besøgende, som kun er på udkig efter cannabis og fester, til at blive hjemme.

Det skriver Independent.

- Problemet er ukontrollerbare grupper af stive englændere, som smider alt deres skrald i gaderne. Vi vil have andre slags turister, siger Louke Spigt, som er turguide i Amsterdam, til Independent.

De festende englændere kunne nok især mærkes i millionbyen, efter at England kvalificerede sig til EM-finalen ved at besejre Danmark i går aftes.

En 740.000 kroners opfordring

I forsøget på at tiltrække de mere ædru turister lancerede Amsterdam i juni en 740.000 kroners kampagne, som satte fokus på den mad, de museer og natur man kan opleve i den hollandske hovedstad.

- Turister skal ikke tro, at bare fordi de kan ryge en joint her, så betyder det, at de kan gøre, hvad end de har lyst til, siger Willem Bosse, som bor godt to minutter fra en række af de famøse coffee shops, til Independent.

Amsterdam har før forsøgt at sætte en stopper for de rygeglade turister ved at forbyde udenlandske turister at ryge cannabis i Amsterdam.