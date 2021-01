Amsterdam vil forbyde turister på 'kaffebarer'

Det skal være slut med at ryge den fede for udenlandske turister i den hollandske hovedstad

Fjolletobak og sightseeing under de røde lamper.

Det er ikke altid Guds bedste børn, der besøger Amsterdam som turister, og nu er myndighederne i den hollandske hovedstad ved at have fået nok.

De vil forbyde turister på byens coffee shops, der er kendte for at have forskellige typer af cannabis på menuen.

Det skriver dpa.

Europas uartige hovedstad

Borgmester Femke Halsema siger, at forbuddet skal sætte en stopper for narkotikaturisme, og der er allerede fremlagt konkrete planer for lovændringen.

Amsterdam er en af Europas mest besøgte byer, og populariteten skyldes i høj grad den liberale holdning til stoffer og prostitution.

Prostituerede gør sig til over for turister i red light district. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Før corona havde Amsterdam i omegnen af 20 millioner turister om året, hvilket er mere end dobbelt så mange som eksempelvis København.

Men de mange turister kommer af de forkerte årsager, mener flere og flere.

Krig mod masseturisme

Hvis det nye forslag bliver vedtaget, vil det fremover kun være muligt for hollandske statsborgere at købe cannabis i Amsterdams coffee shops.

Gæster vil derfor skulle medbringe pas eller en anden form for id i butikken.

I 2020 omtalte euronews.com en rundspørge, som viste, at nær ved halvdelen af alle britiske, tyske og franske turister vil droppe Amsterdam ved et eventuelt cannabisforbud.

Amsterdam har den seneste tid lavet flere tiltag imod masseturisme.

For eksempel har indbyggere fået forbud mod at udleje deres lejligheder via Airbnb, ligesom der sidste år blev sat en stopper for guidede gruppeture i red light district.