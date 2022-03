Analytiker: Så meget kan prisen på SAS-flybilletter stige

SAS må betale mere for flybrændstof sammenlignet med andre flyselskaber. Luftfartsanalytiker vurderer, at regningen kan havne hos forbrugeren, som nu risikerer at skulle betale mere for flybilletter

Priserne på brændstof til fly stiger i al hast, og det kan få betydning for SAS - og ikke mindst for selskabets kunder.

De stigende priser kan nemlig tvinge SAS ud i at skulle kræve mere for flybilletter for blandt andet at undgå et massivt underskud for 2022.

Det skriver Politiken.

Modsat en række andre flyselskaber som Ryanair, Lufthansa og Easyjet har SAS ikke en fast aftale om at købe brændstof til faste priser.

Det gør, at SAS er særlig sårbar over for de prisstigninger, der lige nu gør sig gældende.

Så meget kan billetterne stige

Ifølge Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank, er der endnu ikke nogen flyselskaber, som har varslet dyrere flybilletter.

Han vurderer dog, at vi formentlig kommer til at se en prisstigning på SAS-flybilletter på omkring 100 kroner. Især hvis konkurrenterne indfører lignende tiltag.

- Der bliver formentlig spillerum til at hæve priserne lidt, fordi mange konkurrenter trods alt er tvunget ud i samme øvelse. Derudover er der høj efterspørgsel efter to år med rejserestriktioner, siger Jacob Pedersen til Politiken.

- Men hæver SAS priserne, uden at konkurrenterne i nogen grad gør det samme, bliver konsekvensen efter alt at dømme mistede markedsandele, og jeg forventer ikke, at SAS kan sende hele merregningen videre til kunderne.

Pressechef for SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, oplyser til Politiken, at man endnu ikke har planer om at indføre prisstigninger i form af tillæg på flybilletter.

Hun afviser samtidig ikke, at det på et tidspunkt kan gøre sig gældende, og oplyser, at man løbende tager bestik af situationen.