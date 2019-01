Andreas fra pyramide-nøgenvideo: Jeg har modtaget mange dødstrusler

23-årige Andreas Hvid er tilbage i Danmark og fortæller for første gang om, hvordan det var med ét at blive verdensberømt og også lagt for had af mange mennesker.

Den unge dansker lagde i starten af december en video ud på de sociale medier. Videoen viser, hvordan Andreas Hvid og en veninde kravler op på Keopspyramiden i Egypten, hvilket er strengt forbudt. Det er ikke første gang, at eventyrlystne turister bestiger de store, populære gravmæler i ly af natten, men egypternes vrede blev vakt, da Andreas Hvid og veninden sluttede turen med at tage et nøgenbillede i en seksuel position, som Andreas Hvid selv betegner som 'pyramid fuck'.

- Mængden af opmærksomhed var overraskende, og jeg kan godt finde det skræmmende, at vi lever i en verden, hvor et ungt par i en seksuel stilling på en pyramide skaber mere røre end et bombeangreb få kilometer derfra, siger Andreas Hvid til Ekstra Bladet.

Det er dette billede, som har vakt vrede blandt egypterne. - Jeg havde i mange år drømt om at klatre op på den store pyramide. Til dette 'shoot' valgte jeg at gå all in med model, da det alligevel var et kæmpe arbejde 'bare' at komme op på pyramiden, siger Andreas Hvid, som også afslører, at parret ikke havde sex, men at det er et opstillet billede. Foto: Andreas Hvid

Det er de kulturelle forskelle mellem Danmark og Egypten, som gør, at egypterne er stødt over danskerens handlinger. Det forklarer den egyptiske journalist Farah Bahgat til mediet The Local.

'For danskere er det socialt acceptabelt at svømme nøgen, og der er ingen love, der forbyder sådan nøgenhed (...) Det modsatte er tilfældet i Egypten. Tilskyndelse til skørlevned og skade af offentlig moral er kriminelle handlinger, der kan føre til fængsel eller en bøde', skriver Farah Bahgat og nævner to nylige eksempler på egyptiske kvinder, som risikerer strenge straffe for at have haft for lidt tøj på. (Se links herunder)

- Har du haft nogle ubehagelige oplevelser, når folk hører dit navn eller kobler dig til billedet på toppen af pyramiden?

- Jeg har modtaget mange trusler. Men jeg er, så vidt jeg ved, ikke blevet genkendt i offentligheden. End ikke da jeg ventede ved gaten i Doha Lufthavn og kunne høre, at nogle afspillede min video få bænke fra, hvor jeg sad. Mit ansigt gik jo ikke viralt - kun min røv, siger Andreas Hvid, som har sendt Ekstra Bladet et udpluk af de dødstrusler, han blandt andet har modtaget.

'I will fuck you. You and your friend. If I had seen you in Egypt, you would have been hanged above the pyramid.'

'You are a fucking scumbag for your disrespectful video in Egypt! Next time I hope to see you on a Wiki Leaks video falling down, to your own grave. Asshole.'

'Danish cum sack. If I could just kick your teeth in, maybe you’d think a little better about disrespecting cultures. Fuck you, die slow, really slow, hopefully stomach cancer and remember the curses you conjured on to you and the cunt you out your sorry dick into.'

'We the egyptien will kill you and your bitch soon.'

Truslerne er alle på engelsk, mens sammenfattende fortæller de, at Andreas Hvid skal dø.

Trods den store vrede Andreas Hvid efterfølgende har mærket, ville han ikke gøre det om.

- Jeg fortryder ikke at have taget billedet. Jeg er glad for, at det lykkedes, for jeg havde drømt om det i flere år. Og det var en svær mission, der efter megen planlægning og dagevis af frustration endte som en succes.

Kamelejer anholdt for at hjælpe nøgne danskere ved pyramide

- Angiveligt afventer en kamelejer og en kvinde en retssag, fordi de er sigtet for at have hjulpet dig ind på det forbudte område. Hvad siger du til det?

- Jeg er enormt berørt af, hvad der er sket for de to egyptere. Jeg har ingen kontakt til dem, men følger sagen så tæt jeg kan. Heldigvis blev de rimelig hurtigt løsladt fra varetægt.

- Intentionen med billedet var ikke at skabe så stor en storm på de sociale medier - det var blot et billede, jeg havde ønsket mig at skyde i lang tid, siger Andreas Hvid, der har lavet en del såkaldt 'rooftopping'-billeder, hvor han besøger bygninger og tager kunstneriske fotos på toppen.

Nu er han dog tilbage i hjembyen Aarhus og ved at planlægge sit næste store projekt. Også denne gang er der tale om en idé, som har eksisteret i nogen tid.

- Næste projekt vil kræve mere planlægning og forarbejde end noget andet hidtil. En ven og jeg går all in på at få det til at lykkes i slutningen af februar, fortæller Andreas Hvid, som holder foredrag om sine ture og sælge sine signerede fotografier. Blandt andet 'pyramide fuck'-billedet.

- Kort efter at have taget billedet, sendte jeg det til Gisli Dua, en fotograf som bor i Aarhus, og som jeg har arbejdet med. Han synes generelt godt om mine billeder, især det nude art, jeg laver. Vi har besluttet at udstille det sammen med lidt andet, på et galleri, som Gisli Dua er medejer af. Mine kunstfotos fremstilles i højst 10 eksemplarer, alle signeret. Mine tidligere udstillinger har været meget åbne, men jeg finder det yderst passende, at dette billede står relativt anonymt. Fremvisning er mulig, hvis man kontakter mig først, siger en varsom Andreas Hvid.

Den 139 meter høje Keopspyramide er farao Keops' grav og en af pyramiderne i komplekset ved Giza uden for Kairo. Foto: Maxim Gorpenyuk

