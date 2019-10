Ansat snød flyselskab for over fem millioner kroner

En ansat ved det amerikanske flyselskab JetBlue står til fængsel for at snyde med flybilletter

Den tidligere gate-medarbejder hos flyselskabet JetBlue Tiffany Jenkins har erkendt sig skyldig i bedrageri ved Bostons føderale domstol.

Over 15 måneder opgraderede hun venner, familie og bekendtes flybilletter uden at kræve de ekstra omkostninger, som normalt følger med. Svindlen skulle angiveligt have kostet flyselskabet JetBlue omkring 785.000 dollars (5.270.401 kroner). Det skriver The Washington Post.

Tiffany Jenkins havde adgang til flyselskabets reserveringsdatabase og havde dermed mulighed for at ændre lavpris-billetter til dyrere billetter. Angiveligt har hun ændret billetter for mere end 100 mennesker. For eksempel ændrede hun billige billetter med korte distancer til dyrere langdistance billetter.

- Som gate-medarbejder havde Jenkins adgang til flyselskabets reserveringsdatabase og mulighed for at bruge en speciel kode refereret til som involuntary exchange (ufrivillig ændring, red.) eller INVOL, som kan ændre flyafgange for kunderne uden ekstra omkostninger, siger anklageren Andrew Lelling i en udtalelse.

Fængsel i op til 20 år

Tiffany Jenkins blev arresteret i november 2018, efter hun havde foretaget 505 ændringer af flybilletter. Hun skal for retten i januar 2020 og står til en stor bøde samt fængsel.

- Tiltalen for bedrageri kan give op til 20 års fængsel, tre års prøveløsladelse og en bøde på 250.000 dollars (1.678.471 kroner) eller dobbelt bruttotabet eller gevinsten. Det kommer an på, hvad der er størst, siger Andrew Lelling.

Flyselskaber mister mange penge

Tiffany Jenkins er ikke den første ansatte ved et amerikansk flyselskab, som begår bedrageri. United Airlines medarbejder Mercedes B. Stafford blev idømt 30 måneders fængsel i 2010, fordi hun på samme måde bookede mere end 525 flybilletter til venner og familie.

I marts måned rapporterede Chicago Tribune, at United Airlines fyrede 35 ansatte for at sælge deres 'buddy passes', som gør det muligt for ansatte, at deres familie og venner kan flyve til nedsatte priser.

Bedrageri, uanset om det er begået af ansatte eller passagerer, koster flyselskaberne mange penge. Ifølge International Air Transport Association koster kreditkort-svindel alene flyselskaberne en milliard dollars om året.