Antallet af forsinkede fly stiger i Danmark

Danske flypassagerer skal i stigende grad væbne sig med tålmodighed, når de skal flyve. En ny opgørelse fra firmaet Airhelp viser, at der over de seneste fem år er sket en stigning i antallet af fly til og fra danske lufthavne, som er mere end 15 minutter forsinket.

Firmaet har sammenlignet data over forsinkelser i perioden fra 1. januar til og med 31. maj i årene 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 i danske lufthavne.

Tallene viser, at i 2014 var lige omkring 10 procent af flyene i danske lufthavne forsinket.

I 2019 er tallet steget til 17 procent forsinkede fly.

I konkrete tal var 6.000 fly forsinkede ud af i alt 58.000 fly tilbage i 2014. I 2019 har 11.000 ud af i alt 65.000 fly været forsinket.

- Kaos som aldrig før

Værst stod det til i 2018, hvor 19 procent af alle fly var forsinket. Hos Airhelp kalder de 2018 for 'et kaotisk år', og selv om det ser bedre ud med antallet af forsinkelser i år indtil videre, er der stadig udsigt til en sommer mange forsinkelser og aflysninger, lyder det.

- I 2018 så vi generelt kaos i flyindustrien som aldrig før, og en enorm mængde passagerer fik deres rejser forstyrret. For at få denne situation under kontrol var der endda adskillige topmøder om luftfarten med repræsentanter fra erhvervslivet og politikere. Tallene viser dog at situationen ikke er forbedret, siger Henrik Zillmer, CEO og stifter af Airhelp, i pressemeddelelsen.

- Strejkerne, som har fyldt den første halvdel af 2019, har heller ikke gjort situationen bedre. Danske passagerer bør derfor forberede sig på endnu mere flykaos denne sommer, siger han.

Når fly er forsinkede eller aflyste, går det både ud over kunderne og flyselskaberne.

Således viser passagertal fra SAS, at den strejke, som de var ramt af i april og maj, har kostet dem omkring 450 millioner kroner, mens SAS mistede 100.000 kunder på strejken.

