App tager selfier af dig 36.000 kilometer ude i rummet

Selfies er populære - og det vil en virksomhed fra Glasgow i Skotland gerne tjene penge på. Virksomheden Spelfie har skabt verdens længste selfiestang i form af en app, der tager billeder af dig ude fra det rummet.

Det skriver The Guardian.

Spelfie tilbyder brugerne at tage et selfie på det eksakte tidspunkt, at et kamera på en satellit fanger deres lokation ude fra rummet. Appen er indtil videre bygget op omkring events, så man skal være til et sådan, før det fungerer.

Et af de første selfier ude fra rummet blev taget af Isabel Wijsen, en miljøforkæmper fra Bali, som deltog i et event, der skulle sætte fokus på forurening og miljø på øen.

Appen giver brugeren nogle koordinator, så personen ved, hvor hun præcist skal stå. Man skal så tage et selfie selv samtidig med, at satellitten tager et billede. Et par timer senere sender appen så et billede tilbage af ens eget selfie og satellitbillede.

Anthony Burr, talsmand for Spelfie, siger, at i fremtiden vil det være muligt at få billedet indenfor nogle minutter.

Kan ikke tage billede gennem skyerne

Appen er koblet til Airbus' satellitter og blev demonstreret ved den førnævnte kampagne omkring miljøet på Bali den 18. november. På et satellitbilled kan man se, at folkene bag kampagnen har skrevet Act Now på stranden.

Spelfie arbejder med flere turistorganisationer, som er interesserede i at bruge teknologien til at markedsføre landskaber og havmiljø. Men Spelfies oprindelige ide er at fotografere store sports- og kulturbegivenheder. Appen blev blandt andet testet på Glastonbury festival i år.

Det er meningen, at appen i fremtiden skal kunne tage billeder af folk uafhængigt af, om de er til en event. Så vil man få en notifikation, der forbereder en på, at satellitten passerer.

- Du er måske i Grand Canyon for eksempel, og så fortæller appen dig, at satelliten er over dig, siger Anthony Burr.

Den avancerede teknologi kan dog ikke tage billeder gennem skyer.