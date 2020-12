Arkæologer finder grufuldt knogletårn midt i storby

Aztekerne havde et syn på arkitektur, der næppe vil vinde indpas i dag.

De byggede tårne af menneskelige kranier, og et sådan har arkæologer nu fundet et nyt af i hjertet af en af verdens største byer, Mexico City.

Ikke færre end 119 kranier har de udgravet, skriver CNN.

Opdagelsen er gjort i pyramiden Templo Mayor, der tjente som et af hovedtemplerne i aztekernes hovedstad Tenochtitlán - det nuværende Mexico City.

Arkæologerne faldt over en anden del af det fem meter brede knogletårn i 2017, men det blev fundet et andet sted i området.

Arkæologerne daterer kranierne til mellem 1486 og 1502. Foto: National Institute of Anthropology and History/Ritzau Scanpix

Ødelagt af spanierne

Arkæologerne mener, at det underjordiske tårn er bygget i årene mellem 1486 og 1502.

Ifølge en pressemeddelelse var der syv tårne af denne slags i Aztekerrigets hovedstad. Spanske conquistadorer lagde byen i ruiner i 1520’erne og ødelagde i samme ombæring alle kranietårnene, som ikke faldt i europæernes smag.

Tårnene blev spredt i fragmenter. Det er derfor, at arkæologerne finder dem en for en.

- Templo Mayor fortsætter med at overraske os, og Huey Tzompantli-tårnet er uden tvivl en af de mest imponerende arkæologiske opdagelser i dette land i nyere tid, siger Mexicos kulturminister Alejandra Frausto i pressemeddelelsen.

Mindst tre børnekranier blev fundet i skeletbunken. Foto: National Institute of Anthropology and History/Ritzau Scanpix

Ofrede kvinder og børn

Det er velkendt, at aztekerne var glade for at ofre mennesker.

Forskere mener, at de tog fjender til fange udelukkende med det formål at ofre dem til guderne og sikre solens opstigning næste dag.

Flere af de fundne kranier er fra kvinder og børn, og det understøtter, at der ikke blot er tale om krigsfanger, vurderer arkæolog Raul Barrera.

- Vi kan ikke sige, hvor mange af disse personer der var krigere. Nogle kan også have været fanger brugt til ofringsceremonier, siger han til Reuters.

- Vi ved dog, at de alle er blevet gjort hellige. Forvandlet til gaver til guderne eller endog personificeringer af guderne selv.

