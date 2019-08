Arkitekt skal betale halv million i bøde for at bygge sjusket bro

Den spanske arkitekt Santiago Calatrava er blevet idømt en bøde for 'bevidst uagtsomhed', da han designede broen Ponte della Costituzione (Forfatningens Bro) over den kendte Canal Grande i Venedig.

Broen, som er lavet ud af glas og stål, har været omdiskuteret siden den stod færdig i 2008.

Hovedsageligt fordi der først ikke var adgang for kørestolsbrugere (siden er der kommet en lift) og fordi den ikke er bygget til at blive brugt af et stort antal turister, som dagligt krydser broen på vej til og fra bus- og togstationen.

Turisterne kører deres rullekufferter over broens overflade, som er lavet ud af hærdet glas, og hjulene slider altså på glasset.

Ifølge CNN har Revisionsretten i Rom i denne måned idømt arkitekten Calatrava en bøde på 78.000 euro (585.000 kroner).

Ifølge dommen skulle han have forudset problemerne med broen, da Venedigs mange turister er et kendt problem. Retten udtalte, at broens trin alt for hurtigt er nedslidt, og at broen nu kræver konstant vedligeholdelse.

Meget dyr bro

Da broen åbnede, var broens omkostninger løbet op i 11,6 millioner euro (87 millioner kroner), næsten fem millioner euro mere end det oprindelige budget.

Siden har broen kostet Venedig mange penge i renovering. Før den fyldte fire år måtte otte af broens trin erstattes med nye, selvom Calatrava havde forudsagt, at trinene ville holde i mindst otte år. Det skriver mediet Artcritique. Broen blev også et stridspunkt, fordi trinene blev glatte, når det regnede.

Ponte della Costituzione er den fjerde bro, der er bygget over den kendte kanal fra 1600-tallet, og det er den første bro, som er bygget i det centrale Venedig i 125 år.

Broen er opkaldt efter Italiens forfatning, da forfatningen havde 60-års jubilæum i 2008.

Allerede da Santiago Calatrava åbnede broen, forsvarede han sig mod kritikken, som allerede blev udtalt dengang. Her sagde han, at broen var testet for at sikre sig, at den kunne holde til jobbet.

Den spanske arkitekt har vundet mange internationale priser for sit arbejde, hvilket inkluderer Turning Torso i Malmø og World Trade Center Station i New York. Men hans prestigeprojekter bliver også kritiseret for at være for dyre og overskride budgetterne.

En ingeniør fra Venedig, Salvatore Vento, som også er ansvarlig for broen, fik en bøde på 11.000 euro (82.500 kroner).