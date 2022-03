Arrangerer rejser kun for kvinder

Det danske rejseselskab Exclusive Travel Collection, som har base i Hellerup, vil nu til at arrangere rejser kun for kvinder.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

Konceptet kaldes ikke overraskende for 'Ladies Only'.

Den første rejse ventes at finde sted til maj i år, og efter planen skal 'Ladies Only'-konceptet tilbydes på rejsemål som Marokko, Bhutan, Færøerne, Skotland, Sri Lanka, Italien og Sverige.

Der findes i forvejen rejser, som primært henvender sig til kvinder, men som det er nu, er rejserne oftest bundet op på specifikke interesser og aktiviteter på rejsen såsom yoga, wellness, vandring og kunst og kultur.

De rejser, som Exclusive Travel Collection vil tilbyde kvinder, er på linje med en klassisk pakkerejse med undtagelse af, at rejserne er forbeholdt kvinder.

Ikke kønsdiskriminerende

Estelle Torp, som ejer Exclusive Travel Collection, siger til Standby.dk, at selskabet har oplevet en stigende efterspørgsel på den type rejse fra kvinder, der ønsker at rejse med andre kvinder.

Hun afviser, at tilbuddet er kønsdiskriminerende.

- Vi har i forvejen for eksempel Formel 1-rejser til mænd. Vi skal altid prøve at finde på noget nyt. Dette med 'Ladies Only' er noget, jeg har puslet med det i lang tid. 'Ladies Only' er designet med et kvindeligt islæt, det er noget mange af vores kvindelige kunder har spurgt efter, siger hun til Standby.dk.

- Men der er ikke noget kønsdiskriminering. Hvis en mand vil med på en 'Ladies Only'-rejse, kan jeg ikke udelukke ham, men han skal bare vide, hvad han siger ja til.