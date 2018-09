Ændring på vej i lufthavnen: Så 'krænkende' bliver check-in

Inden længe kan boardingkortet meget vel blive udskiftet med noget, der ikke kan forsvinde, glemmes eller blive krøllet sammen i bunden af tasken: Nemlig dit ansigt.

Sådan begynder CNN en artikel omkring ansigtsgenkendelse, som i denne uge er blevet vist frem og testet i flere amerikanske lufthavne over hele landet.

Kort sagt betyder teknologien, at den biometriske ansigtsgenkendelse vil erstatte passet samt det forældede boardingkort lavet af papir og dermed gøre det hurtigere for rejsende at komme gennem lufthavnen.

I stedet for at skulle finde dokumenterne frem fra tasken, skal man nemlig i stedet blot stille sig hen foran kameraet, der tager et billede af ens ansigt, som derefter bliver sammenlignet med filerne i statens database, der herefter finder frem til, om personen har billet til det pågældende fly.

Se også: Nu kan det være slut med irriterende forbud i lufthavnen

Det sker der med billederne

Ifølge CNN bliver billederne slettet efter 12 timer, hvis man er amerikansk statsborger.

Hvis man er udlænding, bliver billedet gemt i Homeland Security's database over udenlandske rejsende i USA, så myndigheden dermed får et bedre overblik over, hvilke udlændinge der rejser ind og ud af landet.

Det er dog ikke alle, som er lige begejstrede for den avancerede teknologi, der ifølge kritikere krænker privatlivets fred.

Se også: Dansk politi har taget omstridt teknologi i brug

Derudover er kritikere blandt andet også bekymrede for landets sikkerhed, hvis det viser sig, at teknologien ikke er god nok til at identificere folk optimalt.

Den kritik affejer Kevin McAleenan fra US Customs and Border Protection dog:

- Vores data rammer rigtigt i 98-99 procent af tilfældene, og vi ser ikke nogen forskel i statistikken baseret på hverken race eller køn, siger han til det amerikanske medie.

Se også: Flygigant varsler revolutionerende nyt

Så hurtig er processen

På US Customs and Border Protections hjemmeside skriver myndigheden, at ansigtsgenkendelse-processen blot tager to sekunder, og at de i øjeblikket tester teknologien i forbindelse med flyafgange i 15 forskellige lufthavne rundt omkring i USA.

Derudover tester de teknologien for rejsende, der ankommer, i 14 forskellige lufthavne.

Teknologien bliver blandt andet testet i lufthavne såsom Chicago O'Hare, Los Angeles, Las Vegas, Boston og New Yorks JFK-lufthavn.

Du kan læse mere om ansigtsgenkendelsen på US Customs and Border Protections hjemmeside.

Se også: Passagerer kræver bedre teknologi på rejsen