Ferieland kaldes 'krigszone': Grotesk mange drab om dagen

Først var det Mexico, men nu trækker endnu et land overskrifter verden over på grund af alarmerende høje mordrater

Pudderstrande. En stjernefyldt ørkenhimmel. Frodige bjerge. Det er virkelig et land med en forbløffende mangfoldighed.

Sådan beskriver rejsemediet Lonely Planet det afrikanske land Sydafrika, som i de seneste tre år - ifølge Statista - i højere grad er blevet en populær rejsedestination for turister rundt omkring i verden.

Nu har dystre tal om ferieparadiset dog set dagens lys, og det viser sig, at landet bestemt ikke kun er fyldt med lækre strande og grønne toppe.

Ifølge AP er mordraten i landet, som sidste år havde besøg af 16 millioner turister, nemlig steget med hele syv procent det seneste år, hvilket har fået Sydafrikas politiminister, Bheki Cele, til at sammenligne situationen med en 'krigszone'.

'Lås morderne inde og smid nøglen væk'

Det er politiet selv, der har offentliggjort de makabre statistikker, som viser, at hele 20.336 mennesker blev myrdet i det sydafrikanske land i perioden mellem april 2017 til marts 2018 sammenlignet med 19.016 mord i samme periode året før.

Det betyder helt konkret, at hele 55 mennesker bliver myrdet hver dag.

- Det er helt bestemt på niveau med drab i en krigszone, siger den sydafrikanske politiker Mmusi Maimane fra Demokratisk Alliance og giver dermed politiinspektøren ret i at karakterisere landet som en 'krigszone'.

- Vores betjente skal have bedre træning, udstyr og ressourcer. Vi har brug for et bedre straffesystem, så mordere bliver låst inde og nøglen bliver smidt væk, fortsætter han.

Opgør mellem bander

Den enorme mordrate gør Sydafrika til et af de lande i verden, hvor der sker flest mord. Mange af mordene er efter sigende konsekvensen af bande-relateret vold i det sydvestlige Sydafrika.

På trods af den stigende mordrate satser Sydafrika stadig på at holde gang i den voldsomme stigning i turismen.

Landet offentliggjorde tidligere på året, at de vil gøre processen med at godkende visa hurtigere, og de forventede, at antallet af turister vil stige med 40 procent inden 2021.

Hvis man overvejer at rejse på ferie til Sydafrika, råder Udenrigsministeriet dog til, at man er ekstra påpasselig.

- Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed, når du rejser i Sydafrika især pga. risikoen for voldelig kriminalitet, herunder væbnede røverier, overfald, bilkapringer og tyverier, skriver ministeriet i deres rejsevejledning.

Ligene flyder i Mexico

Sydafrika er ikke det eneste land, hvor turister skal passe godt på.

Det seneste år har det populære ferieparadis Mexico været i vælten af de helt forkerte årsager, fordi ligene ligefrem 'flyder i gaderne'.

Så sent som i august blev hele otte lige fundet dræbt på gaden, hvoraf to af dem var blevet parteret og skåret i småstykker, og tilbage i april kom det frem, at hele 14 mord blev begået i feriebyen på under halvanden dag.

Blot to uger senere rapporterede flere internationale medier om fem lig, der blev fundet i en bil.

