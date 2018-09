Turister i panik på populært feriested: Kæmpe klipper faldt ned på stranden

Det frygtelige øjeblik, hvor kæmpe klippestykker i går ved frokosttid pludselig faldt ned på den populære strand Navagio på den græske ø Zakynthos blev filmet af adskillige turister.

Der befandt sig flere hundrede mennesker på stranden samt adskillige både i vandet lige ud for klippen. Og det kom som et stort chok for de mange turister, da de adskillige kalkstensklipper faldt ned på stranden og videre ud i vandet, hvor de skabte store bølger og fik flere både til at kæntre. Myndighederne melder ud, at mindst syv er blevet såret i forbindelse med natur-katastrofen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, The Guardian og Metro

Turisterne flygtede i panik, da de første flere tons klipper pludselig faldt ned på stranden, og panikken blev forstærket, da der kort efter igen faldt klipper ned på stranden.

Den 58-årige britiske Lynette Bridge fortæller til avisen Metro, at hun sad i en båd ud for stranden, da de enorme klipper pludselig væltede ned og sendte store støvskyer i luften.

- Vi hørte først en meget kraftig knækkende lyd, og så kom de første klipper væltende ned, og de blev hurtigt efterfulgt af en ny omgang klipper. Støjen var nærmest utrolig,

Den 21-årige Irske Josh O'Connell, der arbejder som turist-guide på øen, fortæller til Metro:

- Det største klippestykke, der faldt ned på stranden, virkede, som om der pludselig faldt et fire-etagers hus ned på stranden. Vægten fra klippen startede nærmest en lille tsunami, mens familierne flygtede i panik, fortæller Josh O'Connell og tilføjer:

- Jeg troede, at der vil komme flere klipper væltende ned på stranden, og da jeg så de store bølger, der pludselig begyndte at komme ind mod stranden, begyndte jeg at løbe. Vandet ramte mine ben med så stor kræft, at jeg væltede om på ryggen. Halvdelen af stranden blev oversvømmet af vand, fortæller Josh.

Efter ulykken blev der sendt hunde ud for at lede efter eventuelle flere ofre under klipperne.