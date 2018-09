At skippe ferien øger risikoen for at dø tidligt

Du har højere risiko for at få en hjertesygdom, hvis du arbejder for meget

Du kan godt smide benene op og med ro i sjælen nyde din næste ferie uden dårlig samvittighed over at komme bagud på arbejdet. Hvis du skipper ferien, øger du nemlig risikoen for at dø.

Det viser en opfølgning på et 40 år gammelt studie baseret på data fra finske forretningsmænd ifølge ZME Science.

Ifølge Timo Strandberg, som er læge og professor på Helsinki Universitet samt medforfatter på opfølgningen af studiet, øges risikoen for at dø med hele 37 procent, hvis man ikke holder nok ferie. Også selvom man får medicinsk hjælp og ekstra vejledning til en sund livsstil.

- Tro ikke, at en sund livsstil vil kompensere for at arbejde for hårdt eller lade være med at tage ferie. Hvis du kender en, der ikke holder ferie, og som arbejder mange timer, kan han/hun risikere at få en kardiovaskulær sygdom (hjertesygdom, red.), siger Timo Sandberg.

I forbindelse med studiet undersøgte forskerne 1222 finske forretningsmænd født i årene 1922-1934. Deltagerne blev rekrutteret i 1974 og 1975 og havde i forvejen minimum én kardiovaskulær risikofaktor såsom overvægt, for højt blodtryk eller rygning.

612 af deltagerne fik helbredsråd hver fjerde måned, hvilket inkluderede information såsom at være mere aktiv, spise sundt og have en stabil vægt. Derudover fik disse mænd også blodtrykssænkende medicin, hvis det var nødvendigt.

De resterende deltagere blev brugt som kontrolgruppe og fik ingen behandling eller rådgiving i perioden andet end almindelige lægebesøg.

Se også: Ikke-rygere: Vi har ret til flere feriedage end rygere

Færre feriedage giver stress

Da studiet blev offentliggjort for første gang viste dataen, at gruppen, der fik helbredsråd, havde reduceret risikoen for at få en hjertesygdom med hele 46 procent, men overraskende nok viste det sig 15 år senere, at færre mænd fra kontrolgruppen var døde sammenlignet med gruppen, der fik medicinsk hjælp og vejledning.

Ifølge Timo Strandberg hænger dette samme med, at mændene, der ellers havde fordelen af at modtage gode lægelige råd og medicin, tog færre feriedage og var mere stressede.

Mændene, der fik rådgivning og medicin, og som i årene fra 1974-2004 holdt blot tre ugers ferie eller mindre om året, havde 37 procent større risiko for at dø i forhold til de mænd, der tog mere end tre ugers ferie om året. I kontrolgruppen påvirkede feriedagene ikke risikoen for at dø.

- Voses undersøgelse viser, at de mænd, der tog færre feriedage, arbejdede mere og sov mindre end dem, der tog lange ferie. Vi vurderer, at den stressende livsstil har fjernet de helbredsfordele, som gruppen på 612 mænd ellers fik, og at fordelene har gjort, at mændene ubevidst har tilføjet mere stress til deres liv, siger Timo Strandberg og fortsætter:

- Vores resultater skal ikke indikere, at helbredsinformation og rådgivning er skadelig, men i stedet at det er essentielt at reducere sit stressniveau, hvis man vil undgå en kardiovaskulær sygdom.

Se også: Direktør indførte fire-dages-arbejdsuge: Sådan gik det