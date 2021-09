Australien åbner for rejsende senest til jul

Siden Australien registrerede sit første tilfælde af coronavirus i januar 2020, har landet ad flere omgange været udsat for massive nedlukninger i forsøget på at holde smitten under kontrol.

Det gælder blandt andet lukkede landegrænser, hvor der flere gange har været lukket for både ind- og udrejse.

Men nu ser det imidlertid ud til at lysne for dem, der håber på snarligt at kunne opleve 'Down Under' igen.

Det skriver CNN.

Åbner 'senest til jul'

Hvis alt går vel, kan man måske nyde den australske sommer, mens vinteren raser herhjemme.

Sådan lyder meldingen fra Dan Tehan, der er minister for blandt andet handel og turisme i Australien.

- Jeg føler empati med australierne, der er blevet nægtet muligheden for at rejse til udlandet i år, siger han.

- Det er en af grundene til, at alle skal vaccineres, så vi kan holde os til den nationale plan, som skal sikre, at vi åbner for vores internationale grænser - som det ser ud nu, bliver det senest til jul.

Vigtigt med vaccine

Det, der afholder Australien fra at åbne landets grænser allerede nu, er antallet af vaccinerede australiere.

80 procent af befolkningen skal vaccineres, før Australien kommer videre med planerne for genåbning. Sådan lyder det nationale mål, som er fremsat af landets regering.

Som det er nu, er 38 procent af den 25 millioner store befolkning færdigvaccineret.

Vaccinen er også en vigtig spiller for indrejsende, når landet åbner dets grænser.

Her bliver det nemlig et krav, at man som rejsende kan fremvise dokumentation for, at man er fuldt vaccineret med en vaccine, der er godkendt i Australien, hvilket blandt andet indkluderer Pfizer AstraZeneca og Moderna.