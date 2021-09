Australien har mistet en tredjedel koalaer

Organisation kræver nu handling for at sikre koalaens overlevelse

I løbet af de seneste tre år har Australien mistet omkring 30 procent af landets bestanddel af koalaer.

Det estimerer den uafhængige non-profit organisation Australian Koala Foundation.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har talt med organisationens formand, Deborah Tabart.

Hun ser gerne, at Australien indfører en lov, der beskytter koalaernes overlevelse.

- Jeg synes, det er bydende nødvendigt at handle nu. Jeg ved, at det nemt kan lyde som en endeløs historie om mangel og ødelæggelse, men disse tal har ret. De (tallene, red.) er nok endnu værre, sagde hun til Reuters.

Koster koalaliv

Der er flere bagvedliggende årsager til, at antallet af koalaer er blevet så drastisk reduceret.

Blandt andet de ekstreme vejrforhold, der har været inden for de seneste år, som har resulteret i tørke såvel som voldsomme skovbrande, der har kostet mange koalaliv.

Dertil er dyrenes habitat enten blevet ødelagt eller stærkt udfordret som følge af disse vejrforhold.

Det bliver endvidere forstærket ved, at der hvert år fældes store skovarealer i mange af de områder, som bjørnene bor i.

Skovbrandene forrige vinter gik hårdt ud over koalaoerne i Australien.

Færre og færre

Konkret estimerer Australian Koala Foundation, at antallet af koalaer er reduceret til at bestå af færre end 58.000 i 2021.

Det er mere end 20.000 færre end i 2018, hvor antallet var på mere end 80.000.

Det sted i Australien, hvor flest koalaer har måttet lade livet, er i staten New South Wales.

Her er antallet af koalaer blevet reduceret med 41 procent, hvilket formentlig skyldes, at særligt denne stat var særlig hårdt ramt af skovbrande i ultimo 2019 og primo 2020.

Fredag ventes det, at den australske regering vil præsentere en national genopretningsplan for staterne New South Wales, Queensland og territoriet omkring den australske hovedstad, Canberra.

Her vil man blandt andet komme ind på, hvorvidt koalaerne bør ændre status fra at være en 'sårbar' dyreart til at være en 'truet' dyreart.