Australien vil bygge verdens første reservat for næbdyr

Reservatet er nødvendigt for at sikre næbdyrets overlevelse

Australien er rig på pudsige og særprægede dyr, men ingen slår næbdyret, når det kommer til kuriositet.

Den sære skabning har næb som en and, hale som en bæver, og så er det et af kun to pattedyr i verden, som lægger æg.

Jo, verden vil helt sikkert være et kedeligere sted uden næbdyret. Og sådan kan det meget vel ende. Næbdyret er nemlig udrydningstruet. Ikke mindst på grund af de ødelæggende skovbrande, der hærgede Australien sidste år.

Derfor skal næbdyret nu have sit eget reservat, hvor dyrepassere kan beskytte det og hjælpe det med at formere sig selv og dermed sikre artens overlevelse.

Det skriver Reuters.

Vildtlevende næbdyr kan findes på Australiens østkyst og Tasmanien. Foto: Ho/Ritzau Scanpix

Første af sin slags

Næbdyrsreservatet bliver det første af sin slags i verden. Det skal ligge knap 400 kilometer fra Sydney og stå færdigt inden udgangen af 2022.

Reservatet skal bestå af damme med mudret vand og jordhuler, som er det foretrukne habitat for det sky og nataktive næbdyr, der er udstyret med svømmehud mellem tæerne og tilbringer det meste af sin vågne tid i vand.

Bag reservatet står Taronga Conservation Society og delstaten New South Wales.

- De nye faciliteter er afgørende for, at vi kan udvide vores viden om næbdyret og undgå, at denne ikoniske skabning glider os af hænde, siger Taronga-direktør Cameron Kerr i en presseudtalelse.

- Refugiet giver os mulighed for at lære mere om, hvilken slags miljø næbdyr kan lide, og hvad der mest sandsynligt får dem til at parre sig.

