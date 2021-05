Australiens grænser lukket året ud

Australske ministre taler om, at landet først åbner for udenlandske rejsende i slutningen af 2022

I Danmark har statsminister Mette Frederiksen et princip om, at ingen må dø af corona.

I Australien går de skridtet videre. Her må ingen blive smittet.

Australien har en såkaldt 'nul covid-19-strategi'. Strategien har været en kæmpe succes, hvis man alene ser på landets smittetal, der har været helt i bund siden september sidste år, som det fremgår hos Worldometer.

Bagsiden er, at de australske myndigheder er hurtige til at sende byer i lockdown og yderst forsigtige med at åbne grænserne til resten af verden.

Nu lyder den nedslående melding fra flere australske ministre så, at landets grænser formentlig vil blive holdt lukkede resten af året - og måske endda et godt stykke ind i 2022.

Frygt for mutationer

I et interview med Sky News udtaler handelsminister Dan Tehan om en genåbning af grænserne, at 'mit bedste gæt er i midten eller anden halvdel af næste år'.

Han siger dog også, at der måske kan blive lavet aftale om rejsebobler med enkelte lande, som den man allerede har lavet med New Zealand.

Tidligere på ugen sagde finansminister Simon Birmingham til news.com.au, at oversøiske rejser til eksempelvis Europa må vente til slutningen af 2022.

Det er usikkerhed om vaccineudrulning og frygt for mutationer, der er årsag til den australske forsigtighed.