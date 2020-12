Australske naturbrande ramte over 60.000 koalaer

Omkring 61.000 koalaer blev påvirket af de naturbrande, der hærgede Australiens bushområder i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020.

Det skriver Guardian.

Det er verdens største uafhængige naturorganisation, WWF, der står bag estimatet.

WWF kalder det store antal for dybt foruroligende for en art, der allerede er i problemer, skriver Reuters.

Australske naturbrande berørte tre milliarder dyr

På vej mod udryddelse

I en optælling fra 2016 estimeres det, at der er 329.000 koalaer i Australien.

Siden er det tal blevet bragt ned af en række skovbrande, og i år kom en rapport med den dystre melding, at det nuttede og vamsede dyr kan uddø som art i New South Wales inden for de næste 30 år. Af de over 60.000 koalaer, der blev dræbt, såret eller fordrevet af den seneste store skovbrand, var to tredjedele fra New South Wales.

- Det er et ødelæggende antal for en art, der allerede bevæger sig mod udryddelse i det østlige Australien, siger WWF-landedirektør Dermot O’Gorman i den nye rapport.

Han kalder det 'en af de værste naturkatastrofer i moderne historie'.

Zebraunge skræmt til døde af fyrværkeri

Nu skal der ske noget

Tæt på tre milliarder dyr menes at have 'været i vejen' for flammerne, som det formuleres i en rapport fra tidligere i år.

Blandt disse var 2,46 milliarder krybdyr og 143 millioner pattedyr, heraf fem millioner kænguruer.

- Tallene er enorme, og det er en kraftig påmindelse om, at vi er nødt til at gøre noget. Med klimaforandringerne kommer vi til at se flere af disse brande, lød det dengang fra Chris Dickman, professor i økologi ved University of Sydney, til Guardian.

Ifølge Reuters har WWF en plan, der skal fordoble antallet af koalaer i det østlige Australien inden 2050. Planen går blandt andet ud på at bruge droner til at sprede frø af eukalyptustræer, hvilket skal sikre føde og læ til det truede pungdyr.

Ikke set i 100 år: Nu er kamæleon genopdaget