Badeforbud året ud: Sø havde samme pH-værdi som rengøringsmiddel

Kommunen er i vildrede over, hvorfor badesøen bliver ved med at være forurenet

Man siger, at én ulykke sjældent kommer alene. Og det er Kvie Sø i Varde et pragteksempel på. Søen fik sidste år en kold dukkert, da der i starten af sommeren blev fundet E.coli bakterier i vandet, som fik myndighederne til at lukke badesøen. Det samme gjorde sig gældende på 20 strande langs Sjællands østkyst.

I år er de sundhedsskadelige bakterier i Kvie Sø væk, men nu har et nyt problem sat en stopper for, at man kan tage et dyp i søen. For få dage siden blev pH-værdien målt, og den viste chokerende tal.

For mens pH-værdien i en sø normalt er mellem 6 og 9, var Kvie Sø oppe på 9,8. Det er samme værdi som en række af rengøringsmidler.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den tårnhøje pH-værdi indikerer, at alger er på vej til at blomstre i søen, hvilket kan være giftigt at bade i. Derfor har Varde Kommune nu lukket Kvie Sø for badning.

Samme algeangreb overtog Ring Sø og satte en stopper for svømmeture nær Horsens sidste sommer.

Forvirring over forurening

Badeforbuddet kommer til at fortsætte året ud, da Miljøstyrelsen har kategoriseret Kvie Sø som værende i 'ringe økologisk tilstand', og det er til stor frustration for både kommunen og dens beboere.

Varde Kommune har derfor skruet op for antallet af pH-målinger i den kommende periode. De håber, at svømmeglade kan tage en dukkert i søen snarest muligt.

Hvorfor Kvie Sø inden for det seneste stykke tid har været offer for både E.coli bakterier og algeopblomstring vides ikke med sikkerhed. Kommunen har derfor bedt beboerne i nærområdet om hjælp.