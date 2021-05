Badegæster risikerer bøder i Portugal

Et nyttigt rejseråd i pandemiåret 2021 er altid at læse det med småt.

Det gælder eksempelvis, hvis du booker billet til Portugal, der er et af meget få lande i verden, som lige nu har farven gul på Udenrigsministeriets rejsekort.

Dermed kan du frit rejse til Portugal uden at gå i karantæne.

Til gengæld risikerer du bøder på mellem 375 og 750 kroner, når du hopper i bikini eller badeshorts for at tage på stranden i Portugal, der er kendt for sit varme klima og charmerende storbyer.

Det skriver Independent.

Et minefelt af forbud

Portugals nye og strikse regler for adfærd på stranden trådte i kraft sidste onsdag - få dage efter at landet slog dørene op for turister fra en lang række EU-lande.

Reglerne indebærer, at turister skal være iført mundbind, indtil netop dét øjeblik hvor de smider deres medbragte håndklæde på strandens sand.

To håndklæder må ikke komme på mindre afstand af hinanden end 1,5 meter, og der skal være mindst tre meter mellem strandgæster, der er fremmede for hinanden.

Hvis stranden er fyldt, er det forbudt at dyrke enhver form for sport - for eksempel volleyball eller strandtennis - der involverer to eller flere personer.

Derudover er det på med mundbindet, hvis du rejser dig op for at gå langs vandkanten eller strandpromenaden eller sætter dig til bords ved en restaurant eller café.

Kæmpe efterspørgsel

Ifølge standby.dk har nyheden om Portugals lave smittetal og åbne grænser fået flere danske rejsearrangører til at åbne nye destinationer i landet, mens Air Portugal er på vej med ekstra afgange på ruten mellem København og Lissabon.

- Mange rejsebureauer har sat Portugal på programmet i en tid, hvor det er svært at arrangere rejser ud af Europa, siger Stig Kaspersen, der er chef i Norden for Portugals turistråd, til standby.dk.

For at få lov at komme ind i Portugal skal du have en negativ PCR-test, som højest må være 72 timer gammel.