Badehåndklæder bliver brugt til at afsløre ulovlig turisme

I Spanien har politiet fundet et smart trick til at afsløre feriegæster, der bor ulovligt

I Danmark taler man om at tage folk med bukserne nede.

Den talemåde kan spanierne nu lave deres egen variation over. Her er politiet nemlig begyndt at tage folk med badehåndklædet hængende på altanen.

Årsagen er ikke, at en sådan handling er blevet forbudt, men at den kan hjælpe det spanske politi til at afsløre, om en lejlighed bliver brugt til ulovlig indkvartering af turister. Og den fælde er der tilsyneladende mange, der går i. På Ibiza er der alene i juli blevet rapporteret 28 ulovlige udlejninger.

Udlejerne er ofte briter

Som det også er tilfældet med feriedestinationer andre steder i verden, mærker hotelkæderne i Spanien presset fra den konkurrence, der er opstået som følge af, at folk i stigende grad holder ferie i private lejemål.

Det sker eksempelvis via udlejningsportalen Airbnb, som de spanske myndigheder er begyndt at være mere og mere på nakken af.

I det hele taget har den spanske regering skruet bissen på over for uhensigtsmæssig turisme, hvilket kommer til udtryk ved en række lovændringer, der har til formål at modvirke unfair konkurrence og masseturisme. Udlejerne skal nu blandt andet have en licens fra myndighederne for at kunne udleje til turister og registrere antallet, der lejer sig ind - og ikke mindst hvad de tjener på det.

Ifølge The Sun er der flere steder i Spanien opstået et sort marked for ulovlig udlejning til udenlandske turister. Mange af udlejerne er briter, som er kommet i klemme efter at have købt feriebolig før finanskrisen og nu har brug for de ekstra indtægter, skriver avisen.

Stikkeren er din nabo

Antallet af anmeldelser om ulovlig udlejning forventes ifølge The Sun at tage fart ’som en snebold’, da myndighederne lige nu opruster med flere kontrollører.

Avisen skriver, at de lokale spaniere mange steder begyndt at dukke op hos myndigheder med oplysninger om ulovlig udlejning og endda kopier af udlejningsannoncer.

Bliver man taget med en turists badehåndklæde hængende til tørre på altanen kan man modtage bøder på op til 300.000 kroner.

