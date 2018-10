Badestrande lukket i turistparadis

Danske turister, der i øjeblikket befinder sig på efterårsferie i den populære ferieby Saint-Tropez i den sydvestligste del af den Franske Riviera kan godt pakke badetøjet langt væk for nu.

Det franske økologiministerium har nemlig onsdag valgt at lukke en række strande i området, da det efter sigende flyder med olie i vandet ved kyststrækningen.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Olieforureningen stammer fra en skibskollision nær den franske ferieø Korsika den 7. oktober, hvor et tunesisk lastskib sejlede ind i et cypriotisk containerskib og efterlod et stort hul i skibet, hvorefter olien sev ud i vandet.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Her ses sammenstødet mellem de to skibe. Foto: Benoit Emile/AP

Se også: Populær ferieø åbner op for turister igen

Oprydningen er i gang

Ingen blev skadet ved kollisionen for ti dage siden, hvor olieforureningen ifølge det franske medie Le Monde hurtigt spredte sig omkring en kilometer på langs og 300 meter i bredden.

Det er uvist, hvornår badestrandene nær den Franske Riviera åbner op for offentligheden igen, men økologiministeriet fortæller, at de franske myndigheder i samarbejde med de italienske myndigheder har fået fjernet 'næsten al' olien, der har spredt sig i Middelhavet.

Se også: Nu bliver populære gader i europæisk storby lukket for biler