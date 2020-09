Bakken i bøderegn: Døde insekter og hår i køkkener

Pjerrot har ikke let til røde kinder, men måske der i disse dage alligevel er et strejf af farve i hans hvide ansigt.

Torsdag 20. august var Fødevarestyrelsen på kontrolbesøg på Bakken, og nu står tre af forlystelsesparkens 46 spisesteder til bøder og sure smileys.

Det skriver TV2 Lorry

Der er tale om Oscars Bøf Bar og Fish & Chips, Cæsars Palads og Pandekagehuset.

Ejerne af den kendte burgerbar Oscars Bøf Bar og Fish & Chips står til den største bøde, som er på 15.000 kroner. Her har Fødevarestyrelsen gjort flere fund af ’gammel brun snavs’, mens en beholder til plasticservice er ’beskidt af krummer og med hår’.

'Lamper i ovnrum fremstår med gammel brun snavs, og inde i lampeskærm ligger døde insekter', står der i kontrolrapporten.

Køleskab lugtede af mug

Næststørste bøde tilfalder Cæsars Palads, hvor ejeren kan se frem til at modtage en regning på 10.000 kroner.

Her kunne fødevaremyndighederne konstatere, at et af køleskabene var slukket og fremstod beskidt og med lugt af mug.

I kontrolrapporten kan man læse virksomhedens bemærkning til fundene:

’Det kan vi godt se, vi gør det rent’, lyder det fra det italienske spisested.

Endelig er der Pandekagehuset, der sælger ’lækre pandekager til hele familien’, som det lyder på Bakkens hjemmeside.

Her nævnes dog ikke, hvad man kan læse i Fødevarestyrelsens kontrolrapport, nemlig at ’virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg’.

'Pålægsmaskine fremstår snavset og med indtørrede madrester. Røremaskine fremstår beskidt og med spindelvæv', skriver Fødevarestyrelsen.

'Ved ovn og under tungt inventar er der snavset af ældre dato og edderkoppespind, under beholder af fødevarer er der ligeledes beskidt af ældre dato. Gulv ved opvaskemaskine og gulv på lager med kølerum er beskidt. Udsugning over pandekagepander fremstår fedtet og støvet.'

Bakken: Det er beklageligt!

TV2 Lorry har talt med en skuffet Bakken-direktør, Nils-Erik Winther.

- Det er beklageligt, og vi er kede af, at rammerne ikke har været i top. Alle vores teltholdere skal selvfølgelig efterleve alle myndighedskrav, og det kommer vi til at følge op på med det samme, skriver han til TV 2 Lorry.

Alle tre spisesteder er drevet af selvstændige erhvervsdrivende, og ingen har ønsket at kommentere Fødevarestyrelsens fund.

Sommersæsonen på Bakken slutter 13. september, men allerede i efterårsferien er den populære forlystelsespark i Dyrehaven klar til at slå dørene op igen.

