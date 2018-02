Bakteriebombe i lufthavnen: Så klamme er check-in-skærmene

En ny undersøgelse viser, at skærmene, man bruger til selv at tjekke ind, når man rejser, er mere beskidte end selve lufthavnstoiletterne

Normalt tænker man nok, at offentlige toiletter er noget af det mest uhygiejniske, man kan forestille sig, men når det kommer til bakteriebomber i lufthavnen, er sandheden en helt anden.

Her er det nemlig selvbetjeningsskærmene, du bruger til check-in, der er et paradis for bakterier.

Det viser resultaterne af en rapport, som har undersøgt tre travle amerikanske lufthavne igennem for bakterier. Det skriver Travel Pulse.

Ifølge undersøgelsen indeholdt toiletsæderne i lufthavnen i gennemsnit 172 CFU'er (Colony Forming Units), som er en måleenhed, der bruges i mikrobiologi til at bestemme antallet af bakterier, og dørhåndtagene på toiletterne indeholdt 203 CFU.

Derudover indholdt vandbeholderne i terminalerne, som folk presser munden op af, når de drikker, hele 19.181 CFU'er, og bænkene indeholdt 21.630 CFU'er, men højdespringeren over dem alle var altså de famøse check-in-skærme, hvor reseacherne fandt hele 253.857 CFU'er.

Det er altså næsten 10 gange så mange bakterier som bænkene, hvor rejsende hviler deres trætte ben på, og mere end ti gange så mange bakterier som på vandbeholderne.

Så klamme er flyene

Undersøgelsen viste desuden, at én enkelt af de undersøgte selvbetjeningsskærme indholdt mere end 1 million CFU'er.

Udover at undersøge bakteriebomberne i lufthavnen, analyserede holdet bag undersøgelsen også antallet af bakterier på flyene. Her viste det sig, at fly-toiletternes 'skyl-ud'-knap i gennemsnit indeholdte 95.145 CFU'er, klap-bordet indeholdt 11.595 CFU og selen 1116 CFU'er.

Ifølge rapporten er der dog stor forskel på antallet af bakterier om bord på flyene alt efter hvilket flyselskab, det drejer sig om.

- Hvert enkelt flyselskab kan selv bestemme, hvor ofte og hvor meget de rengører flyet, så hvis der er kort tid mellem flyets retur-afgang, kan det hænde, at flyet slet ikke bliver gjort rent, står der i rapporten, ifølge News.com.au.

