Bali åbner gradvist for turister

Indonesien står til at genåbne paradisøen Bali, så der atter er åbent for internationale turister.

Det annoncerede Luhut Pandjaitan, som blandt andet er minister for landets maritime anliggende, mandag, skriver CNN.

Genåbningen sker gradvist, da landet ikke ønsker, 'at det uventede sker' i forbindelse med udviklingen af landets coronasituation, lyder det fra Luhut Pandjaitan.

Første skridt i den gradvise genåbningsplan løber af stablen fra 14. oktober.

Her vil Balis største lufthavn, Ngurah Rai, åbne for udenlandske turister, hvor indrejsende vil blive påkrævet at være i karantæne i otte dage på egen regning.

Hårdt ramt af corona

Indonesien er et af de lande i Asien, som har været hårdest ramt af coronapandemien.

Ifølge det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning fraråder man fortsat alle ikke-nødvendige rejser til hele Indonesien på nuværende tidspunkt på grund af høj risiko for smitte med coronavirus.

Da landet er markeret som 'orange' i rejsevejledningen, gælder anbefalingen dog ikke færdigvaccinerede danskere.