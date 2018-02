Bambi på glatis: Video af tiger i dansk zoo går viralt

Det er ikke ligefrem hverdagskost, at Knuthenborg Safaripark bliver omtalt i andre lande end herhjemme.

Men i øjeblikket er den danske zoo altså alligevel endt på adskillige internationale mediers læber/spalter, fordi safariparken har delt en video af en sjælden sibirisk tiger, der bliver noget overrasket, da den falder gennem isen på en frossen sø.

På videoen kan man se tigeren vandre selvsikkert henover den frosne sø, men da isen sprækker, rammer panikken tigeren, som sætter i et spjæt for at flygte væk fra det iskolde vand.

(Se det finurlige klip i playeren øverst oppe)

Knuthenborg Safaripark delte videoen på deres Facebook-side i torsdags, og den er i skrivende stund set knap 200.000 gange samt blevet delt på internationale medier såsom YouTube, 9gag, Reddit ligesom flere internationale nyhedsmedier har skrevet artikler om det sjove klip:

- Vi havde slet ikke regnet med, at den ville blive set så meget. Vi er virkelig overraskede over tallene, men det er jo en dejlig og positiv overraskelse, som har givet os en rigtig fin anledning til at gøre opmærksom på, hvor få vilde sibiriske tigere der er tilbage, siger kommunikationschef i Knuthenborg Safaripark, Miriam Hindsgaul, til Ekstra Bladet.

Kommunikationschefen henviser til, at der kun er 400 sibiriske tigere tilbage i naturen og blot omkring 700 i zoologiske haver rundt omkring i verden.

'Et skævt øjeblik fanget på video'

Tigeren, der kom på glatis i sidste uge, hedder Roza og er tre år gammel. Hun kom til Knuthenborg Safaripark tilbage i foråret, men har altså allerede nu formået at vise sig frem for hele verdenen:

- Det er en sjov og sød video, som har fanget et skævt øjeblik i naturen. Det er sjovt med opmærksomheden, og så synes vi som sagt, det er skønt at få en anledning til at fortælle om vores arbejde med dyrene, og at vi kan gøre folk opmærksomme på, at vi deltager i det her ekstremt vigtige europæiske avlsamarbejde omkring de sibiriske tigere for at bevare dem, siger Miriam Hindsgaul.

Ifølge kommunikationschefen var det en dyrepasser, der var i gang med træningen af Roza, som filmede hendes chokerende møde med det iskolde vand:

- Klippet er filmet af en af vores dygtige dyrepassere. Alle medarbejdere i Knuthenborg Safaripark er med til at spotte fine øjeblikke som dette. Det gør, at vi kan dele hverdagen med gæsterne og lade dem komme helt tæt på små situationer som denne. Det er vi naturligvis glade for at kunne.

Før Knuthenborg Safaripark boede tre-årige Roza i en zoologisk have i Tjekkiet.

