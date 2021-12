Bangkok aflyser nytårsfejring

Aflysningen sker som følge af et stigende smittetal

Flere steder verden over stiger antallet af smittede med coronavirus.

Det er blandt andet tilfældet i Thailand, hvilket får de lokale myndigheder til at sætte ind med strengere restriktioner, som blandt andet kommer til at gå ud over den traditionelle nytårsfejring i landets hovedstad.

Således er alle officielle fejringer af det nye års komme nu aflyst i Bangkok, skriver regeringen på Twitter.

Her fremgår det desuden, at aflysningerne også gælder for bede - og messeceremonier.

Det er dog fortsat tilladt for private organisationer at arrangere nytårsfejringer, lyder det.

I 2020 indførte man også nye restriktioner i Thailand kort tid før nytårsaften. Dengang skulle restauranter lukke tidligt, og koncerter blev aflyst.