Bare rolig! Sælen er ikke død

Vinterferien byder for mange danskere på ture ud i naturen, og det betyder ofte ekstra mange opkald til Dyrenes Beskyttelse.

Men det er ikke nødvendigvis, fordi der er flere dyr i nød. Mange folk er bare ikke vant til at færdes i naturen og forstår ikke dyrs adfærd. Anne Sofie Conde Meilvang, der er biolog, forklarer, at der især sker en stigning i opkald om sæler, når folk har fri, simpelthen fordi de er mere ude i naturen.

- Vi kan mærke det på Vagtcentralen, når folk går på ferie. Her tager de typisk en tur på stranden, hvor de ser en sæl ligge alene i vandkanten. Det er de færreste mennesker vant til, så de tror, at sælerne er i nød, siger Anne Sofie Conde Meilvang i en pressemeddelelse

Hun fortæller videre, at sælerne ofte ikke er i nød. De hviler sig sandsynligvis bare i sandet.

- Sæler har også behov for at hvile sig en gang imellem, og de kan derfor ikke opholde sig i vandet hele tiden.

Ring hvis sælen har tydelige skader

Dyrenes Beskyttelse har nogle gode råd til dem, der skulle være så heldige at møde en sæl ved en af danske kyster.

Først og fremmest skal man huske på, at sæler er vilde dyr. Det er derfor vigtigt at holde god afstand til dem, så de ikke føler sig truede af mennesker.

Ser man en sæl ligge alene på stranden, er det ikke nødvendigvis et tegn på, at den er i nød, den hviler sig nok bare. Ofte er sæler først i nød, hvis mennesker nærmer sig dem.

Hvis du møder en sælunge, der ligger alene på strandbredden og hyler, er moderen sandsynligvis svømmet ud for at finde føde. Ungen kan være ladt alene i flere timer.

Hvis sælen har tydelige skader såsom sår, eller anden tegn på sygdom, er det vigtigt at ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812, der ud fra sælens tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød.

Dyrenes Beskyttelse får også mange opkald i juni og juli om sæler, da mange mennesker tager på stranden i deres sommerferie. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Her kan man se sæler

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der rig mulighed for at møde en sæl på de danske strande. De to mest udbredte sælarter er den spættede sæl og gråsælen.

Den spættede sæl er den mest almindelige herhjemme, og med undtagelse af Lillebælt og Det Sydfynske Øhav kan du se spættet sæl i hele landet. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler dog Avnø syd for Næstved og Fanø ud for Esbjerg, som de bedste steder at opleve spættede sæler.

Gråsælen ses oftest i Østersøen omkring Bornholm, i Kattegat, Anholt, Læsø, i den vestlige del af Limfjorden, i Vadehavet og ved Rødsand syd for Lolland. Rødsand har den største bestand og de fleste unger.