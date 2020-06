Beijing-turister skal testes i Wuhan

Den Forbudte By, Sommerpaladset og Den Himmelske Freds Plads. Seværdighederne er til at få øje på i den kinesiske hovedstad Beijing, men i denne tid hører der også en anden og lidt mindre attraktiv oplevelse til et besøg i byen.

Siden 23. marts har alle internationale fly nemlig skullet mellemlande i en af landets andre lufthavne for at få screenet passagererne for coronavirus, inden de fortsætter mod hovedstaden. Og i nær fremtid kan den mellemlanding ske i Wuhan - epicentret for coronapandemien.

De kinesiske myndigheder har nemlig tilføjet byens lufthavn til en liste over lufthavne, der kan varetage screening-opgaven. Listen bestod indtil for nylig af 12 lufthavne, men er nu udvidet til 16.

Det skriver Check-in.dk, der citerer kinesiske Global Times.

Wuhan er dog kun udråbt til såkaldt standby-lufthavn, og det er uklart, i hvilket omfang myndighederne vil sætte fly til at mellemlande der.

De første fly mellem Wuhan og Beijing begyndte dog at lette 9. juni, påpeger mediet.

Har man som dansker lyst til at flyve til Beijing, kan man i dag benytte sig af flyselskabet Air China. Check-in.dk skriver, at flyene på denne rute hidtil er mellemlandet i Shijiazhuang - en lufthavn cirka 300 kilometer fra Beijing.

Fly fra Los Angeles, Madrid, Paris og Stockholm er mellemlandet i Tianjin, mens Dubai-ruten i øjeblikket går via Xi'an.

