Bekymrede danskere: Fastfrosne svaner

Det er frysende koldt, og danskerne keder sig i lockdown.

Mange hopper derfor i det varme tøj og går ud i naturen, hvor især det smukke syn af frosne søer og kyster er et trækplaster.

Her er en del danskere blevet mødt af et trist syn: Fastfrosne svaner.

Folk ringer ind på 1812, som er nummeret på vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse.

På dette billede ses en udmattet svane, hvor både hoved og vinger ligger på isen. Det er ikke normal adfærd, skriver Dyrenes Beskyttelse, der derfor typisk vil sende en skytte for at vurdere, om den skal aflives. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Faktisk har de mange uger med hård frost 'fået telefonerne til at gløde', lyder det fra teamchef Camilla Skovgaard Jensen i en pressemeddelelse.

- Når borgerne ringer ind, vil vagtcentralen altid stille opklarende spørgsmål og bede om billedmateriale, siger hun

- Så kan vi bedre vurdere om svanen er syg eller om den bare ligger stille på isen.

Martin Lindberg fra DMI forklarer her baggrunden for det meget kolde vejr

Fugleinfluenza

Danskerne har i mange tilfælde ret i deres bekymring om, at svanerne er i problemer.

Når en svane er syg, vil den ofte lægge sig på isen. Her kan den være i fred for mennesker, hunde og andre rovdyr, oplyser Dyrenes Beskyttelse.

Denne svane er død, og den bør derfor lades være. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Desværre sker det, at dens brystfjer fryser fast til isen, og hvis den samtidig er syg, kan det betyde, at den er for svækket til at trække sig fri. Og da Danmark i et stykke tid har været plaget af fugleinfluenza, er mange svaner syge og dermed afkræftede.

- Normalt oplever vi, at størstedelen af opkaldene omhandler helt naturlig adfærd, men dette har desværre ikke været tilfældet i samme omfang i år. Det er desværre meget sandsynligt, at fugleinfluenzaen er årsagen til dette, siger Camilla Skovgaard Jensen.

Sygdomstegn Hovedet ligger nede på isen. Vingerne hænger ned på isen. Fjerdragt ser uplejet ud. Kroppen ligger trykket ned mod isen. Den ligger i sin egen afføring. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

