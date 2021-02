Bekymrede forskere: Selfie-turister kan smitte gorillaer med corona

Forskere har analyseret 858 opslag på Instagram og advarer om, at turister ikke overholder afstandskrav

Det kan lyde fjollet, men det er faktisk ganske alvorligt.

Selfie-turister udgør en alvorlig trussel for den truede bjerggorilla, der lever i nationalparker i Rwanda, Uganda og DDR Congo.

Her er det nemlig populært for turister at tage på gorillatrekking. Og har man først sagt gorillatrekking, må man naturligvis også sige selfie og Instagram.

Problemet er bare, at turisterne i mange tilfælde kommer lidt for tæt på de truede aber i jagten på det perfekte Instagram-billede, likes og anerkendelse.

Det konkluderer forskere fra Oxford Brookes University i Storbritannien.

- Risikoen for sygdomsoverførsel mellem besøgende og gorillaer er meget bekymrende, siger forskningsleder Gaspard Van Hamme i en pressemeddelelse.

Mange går for tæt på

Bjerggorillaerne er simpelthen i fare for at få coronavirus. Kommer den først i omløb blandt de vilde aber, som der kun er registreret 1063 individer af, kan det hurtigt gå galt.

- Det er vigtigt, at vi sætter ind med styrkede tiltag, så gorillatrekking ikke er årsag til yderligere fare for disse i forvejen truede aber.

Helt konkret har forskerne analyseret 858 opslag på Instagram i perioden 2013-19 under hashtaggene #gorillatrekking og #gorillatracking.

Konklusionen er, at 84 procent af selfierne er taget inden for fire meter af gorillaerne, og der er også billeder af folk, som rører ved gorillaerne - i alt 25 styks.

Bærer ikke ansigtsmaske

Dermed er der risiko for smitteoverførsel, siger forskerne fra Oxford Brookes University, der også hæfter sig ved turisternes manglende brug af ansigtsmaske. For selv om de undersøgte Instagram-opslag alle er fra før coronaudbruddet, så er der faktisk krav om at bære ansigtsmaske på de guidede ture.

Ifølge forskerne bør man holde mindst syv meters afstand til gorillaerne, skriver CNN.

