Bekymrende rapport: Passager spredte corona under flyvetur

Hvis en passager ombord på et fly har coronavirus, så er der stor risiko for smittespredning.

Det er konklusionen i en rapport fra New Zealands sundhedsmyndigheder.

Rapporten tager udgangspunkt i en 18 timer lang flyvetur fra Dubai til Auckland i september og er beskrevet i New York Times.

Her blev 7 ud af 86 passagerer konstateret smittet efter ankomst, hvoraf den ene bragte smitten med ombord, mens fire blev smittet under flyveturen.

Næsten tomt

Ikke alle, men mange forholdsregler var taget inden afgang.

Flyet, en Boeing 777-300ER, havde plads til næsten 400 passagerer og var altså ikke engang fyldt til en fjerdedel af sin maksimale kapacitet. Passagerne var spredt ud mellem de tomme sæder, men alle sad forholdsvis tæt på smittesprederen. En på samme række og en på sædet foran, mens de resterende sad to rækker bagved.

Der var ikke stillet krav om negativ coronatest, men de fleste mødte alligevel op med en, herunder fem af de syv smittede.

Smittesprederen havde også en negativ coronatest. Den var fem dage gammel.

To af de smittede har indrømmet, at de ikke havde mundbind på.

Ikke endegyldig

New Zealands sundhedsmyndigheder konkluderer, at flypassagerer stadig er i risiko for at blive smittet, selv om der er foretaget tests inden afgang, selv om der bliver holdt afstand, og selv der bliver båret mundbind og brugt håndsprit.

Tidligere har der ellers været delte mening om smitterisikoen ved at flyve.

Flyselskaber og rejsebureauer har for eksempel argumenteret for, at luftfiltre renser kabinen for virus og nedbringer smitterisikoen.

New Zealands sundhedsmyndigheder understreger, at deres rapport ikke er endegyldig.

