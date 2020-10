Berlin aflyser berømt julemarked

I Tyskland taler de om 'julemagi', når det kommer til julemarkedet på Gendarmenmarkt, der går for at være det flotteste og mest populære i Berlin.

Sidste år tiltrak det magiske julemarked 900.000 besøgende. I år er magien væk.

Arrangørerne har nemlig valgt at aflyse. Det skriver Welt.

- Det gør virkelig ondt. Også fordi julemarkedet er en kulturinstitution. I mørke tider bringer det lidt glans og lys ind i byen og folks hjerter, siger arrangør Helmut Russ til Welt.

Risikerer at knække nakken

Det er første gang i 17 år, at der ikke er noget julemarked på Gendarmenmarkt, som er en plads i det centrale Berlin.

Beslutningen er en katastrofe for de handlende, der står til at tabe mange penge. Men katastrofen ville være endnu større, hvis man holdt fast i at afholde julemarkedet og pludselig blev tvunget til at lukke boderne, lyder det fra arrangørerne.

- Afholdelsen er forbundet med en uberegnelig sundhedsmæssig og økonomisk risiko på grund af udviklingen med corona, siger Helmut Russ til Welt

Torsdag registrerede Tyskland for første gang over 10.000 nye smittetilfælde på ét døgn.

Julemarkedet skulle have løbet af stablen fra 23. november til 31. december.

