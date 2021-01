Berømt boulevard skal bygges om for milliarder

Champs-Élysées er berømt i hele verden.

Men spørger man i Paris, er den ikoniske boulevard langt fra fordums skønhed.

Det skriver Guardian.

De lokale er simpelthen stoppet med at komme der, lyder det fra en komité, der i efterhånden en del år har kæmpet for en renovering.

- Den legendariske avenue har mistet sin pragt, udtaler komitéen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Den bliver ofte kaldt den smukkeste avenue i verden. Men de af os, der arbejder her, er ikke så sikre på, at det er rigtigt.

- Champs-Élysées har flere og flere turister og kommercielle brands, der kæmper for at få adresse på gaden. Men i franskmændenes øjne er den udslidt.

De kritiske røster får nu støtte fra Anne Hidalgo, der er borgmester i Paris. Hun har derfor vedtaget at afsætte 1,86 milliarder kroner til at forvandle området.

Venedig vil ud af masseturismens kvælertag

Biler skal erstattes af træer

Renoveringen skal foregå over de næste fem år og ventes færdig i 2025.

Til at starte med er det kun Concorde-pladsen i den ene ende af Champs-Élysées, der skal have en makeover. Først når Paris har afholdt olympiske lege i 2024, skal resten have en tur, skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I første omgang vil arbejdet gå med at forvandle Concorde-pladsen i den sydøstlige ende af den 1,9 kilometer lange boulevard. Foto: PCA-Stream

Det er arkitektfirmaet PCA-Stream, der har fået til opgave at stå for forvandlingen. Projektet går i korte træk ud på, at der skal være færre biler og flere træer. Det håber man vil give flere parisere lyst til at komme på gaden.

Som det er i dag, er Champs-Élysées en trafikal hovedpulsåre i byen med otte vejbaner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det nye Champs-Élysées 1 af 5 Sådan skal fremtidens Champs-Élysées se ud. Foto: PCA-Stream 2 af 5 Sådan skal fremtidens Champs-Élysées se ud. Foto: PCA-Stream 3 af 5 Sådan skal fremtidens Champs-Élysées se ud. Foto: PCA-Stream 4 af 5 Sådan skal fremtidens Champs-Élysées se ud. Foto: PCA-Stream 5 af 5 Sådan skal fremtidens Champs-Élysées se ud. Foto: PCA-Stream

Bilerne vil ikke blive smidt helt ud, men må forberede sig på at give plads til fodgængere, der fremover skal have førsteprioritet på boulevarden, som mange danskere kender for den traditionsrige finale i verdens største cykelløb, Tour de France.

Borgmester Anne Hidalgo kalder det nye Champs-Élysées for 'en have ud over det sædvanlige'.

Vil sparke Airbnb ud af overrendt centrum