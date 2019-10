Berømt gade oversvømmet af turister: Nu lukker den

Når toget nærmer sig, pakker cafeejerne stole og borde sammen, så alle kan komme ind i sikkerhed. Det må man tage med, når man spiser på en cafe placeret på nogle togskinner, hvor toget kører tre gange dagligt.

Det er netop også derfor, på grund af toget, at folk vælger at komme der. Men det skal være slut nu.

Myndighederne i Vietnams hovedstad, Hanoi, har valgt at lukke cafeerne i den berømte 'train street' grundet overturisme og bekymring for sikkerheden. I dag har politiet valgt at barrikadere gaden.

Berømt på grund af Instagram

I Hanois gamle kvarter ligger den berømte gade, som er blevet et yndet tilflugtssted for turister. 'Train street' er især blevet kendt på grund af selfiekulturen, hvor turister i høj grad kommer for at tage billeder, der gør sig godt på sociale medier.

Nu har byens myndigheder beordret, at de mange cafeer, som er kommet frem langs togbanen på grund af de mange turister, lukker.

En familie sidder på en af cafeerne på jernbanen.

Myndighederne mener, at cafeerne udgør en fare for menneskeliv. Det skriver CNN.

Beslutningen om at lukke cafeerne kommer efter, at myndighederne i søndags måtte omdirigere et tog til en anden rute, fordi der var alt for mange turister på skinnerne.

- Selvom jernbanens mange cafeer tiltrækker turister, så overskrider de faktisk en del regler, siger Ha Van Sieu, Vicedirektør for Vietnams Nationale Administration for Turisme til CNN.

Togbanen blev åbnet af franskmændene i 1902.

En chauffør laver håndtegn til de mange turister, som tager billeder af toget.