Berømt nøgenfestival aflyst, men nogle få måtte godt

Festivalen var aflyst for de mange, men ikke for de få

Man opgiver ikke bare en årlig tradition, der har kørt uafbrudt i 500 år.

Heller ikke selv om man er midt i en langstrakt pandemi, og traditionen foreskriver, at tusindvis af mænd smider tøjet og står som sild i en tønde.

Det gør man bare ikke.

Så den japanske nøgenfestival Hadaka Matsuri, der bliver afholdt i Okayama og trækker folk til fra nær og fjern, måtte naturligvis også løbe af stablen i år. Det skete 20. februar, om end i en stærkt reduceret og noget anderledes udgave end normalt.

Det skriver CNN.

Japanske underdrenge

På engelsk er Hadaka Matsuri kendt som 'Naked Festival' (nøgenfestival, red.).

I realiteten er deltagerne - kun mænd - dog ikke helt uden en trevl på kroppen, idet de bærer en såkaldt fundoshi. Det er det lændeklæde, som mænd i Japan brugte som underbukser frem til Anden Verdenskrig.

Festivalen går i korte træk ud på, at tusindvis af halvnøgne mænd løber rundt i et tempelområde og renser sig selv i iskoldt vand, inden de stimler sammen og danner et bølgende menneskehav i tempelbygningen.

På et tidspunkt dukker en præst op i et tårn og kaster 100 kviste og to shingi-pinde ud i menneskemængden. Dem gælder det om at gribe, da man ifølge legenden så er garanteret et år med held.

De mandlige deltagere er ikke helt nøgne, men bærer en såkaldt fundoshi-underbuks. Foto: Shintaro Nakane/Ritzau Scanpix

I 2021-udgaven af Hadaka Matsuri var det dog kun tidligere vindere, der var inviteret.

Dem var der små hundrede af, men de fik ikke lov at plaske rundt i tempelbassinerne og smyge sig op ad hinandens sveddryppende kroppe. I stedet nøjedes de med at bede for fertilitet, verdensfred og en snarlig afslutning på pandemien.

